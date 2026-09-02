Dos guardias civiles fuera de servicio detienen al presunto autor de una oleada de robos en Alcalá (Sevilla)

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SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos guardias civiles fuera de servicio han detenido al presunto autor de una oleada de robos con fuerza en viviendas y dos hurtos en vehículos cometidos en una misma noche en Alcalá (Sevilla).

Según ha concretado el Instituto Armado en una nota de prensa, la actuación comenzó cuando uno de los agentes, mientras transitaba por la localidad, observó a una persona con actitud sospechosa.

Así, llevó a cabo un seguimiento discreto y pudo sorprenderla fraganti en el interior de un vehículo estacionado mientras sustraía estos efectos.

Posteriormente, la Guardia Civil procedió a su detención y solicitó el apoyo de otro agente, que también se encontraba fuera de servicio y estaba destinado al Puesto de Alcalá del Río. Ambos solicitaron posteriormente el apoyo de distintas unidades en servicio.

En consecuencia, las investigaciones han conseguido esclarecer tres robos con fuerza en viviendas, todos ellos mediante escalo, y dos hurtos en vehículos.

En dos de los robos se encontraban moradores en el interior de las viviendas. Estos hechos, junto con otros de similares características cometidos en días anteriores, habían generado una "notable alarma social" entre los vecinos de la localidad.

Según las investigaciones, el presunto autor accedía escalando al interior de las viviendas para sustraer objetos como televisores, videoconsolas, joyas y herramientas, considerados por los agentes como efectos de fácil salida en el mercado negro.

No obstante, la Guardia Civil continúa la investigación y no descarta su posible implicación en otros robos con fuerza y hurtos cometidos en la localidad.

Las detenciones fueron realizadas por dos guardias civiles pertenecientes a la USECIC de la Comandancia de Sevilla y de Puesto de Alcalá del Río, respectivamente, contando con la colaboración de la Policía Local para el traslado del detenido a dependencias de la Guardia Civil.