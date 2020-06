Dos Hermanas (Sevilla) desarrollará un circuito permanente para practicar la orientación en el parque Dehesa Doña María

SEVILLA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del municipio sevillano de Dos Hermanas ha informado de que el Parque Forestal Dehesa de Doña María contará con un circuito permanente para practicar la modalidad deportiva de la orientación, el primero en la provincia.

En un comunicado, detalla que las Delegaciones de Deportes y Parques y Jardines ofrecerán a sus habitantes y visitantes la posibilidad de practicar este deporte en cualquier momento del año por medio de la instalación de un circuito permanente que se inaugurará próximamente.

Dicho circuito de orientación consiste básicamente en una instalación deportiva no regulada que dispone de puntos de control en el terreno por donde los practicantes de la modalidad deben pasar para seguir el recorrido dibujado en un mapa, que podrá descargarse desde la web de la Delegación de Deportes.

Esta actividad ofrece la posibilidad de una práctica lúdica, además de representar un recurso de enseñanza y un terreno de entrenamiento muy interesante y útil para organizaciones educativas y deportivas. Además, señala que puede constituir un importante reclamo turístico por la conjunción de ambas actividades, así como para el fomento de hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.

"En España ya existen varios circuitos permanentes de orientación, a los que ahora se une el Parque Dehesa de Doña María, que así entrará a formar parte de esta novedosa oferta deportiva, en la que ha tenido mucho que ver la colaboración y asistencia técnica de la sevillana Asociación Deportiva de Orientación Lince (ADOL)", agrega.

El circuito permanente de la localidad nazarena contará con cuatro tipos de recorridos: el adaptado, fácil y para personas con movilidad reducida; el verde, fácil; el azul, de dificultad y distancia media, y el rojo, de mayor dificultad técnica y distancia.

En este circuito se ha introducido además una novedad tecnológica, ya que sus recorridos pueden realizarse mediante el uso de las nuevas tecnologías utilizando el teléfono móvil. De hecho, existe la opción de seguir el recorrido confirmando el paso por los puntos de control mediante la lectura de códigos 'QR' instalados en las balizas de cada recorrido.

No obstante, se dispone de una tarjeta en el reverso del mapa para anotar unos códigos de letras, por si los usuarios no disponen de teléfono móvil o no desean usarlo.

La localidad sevillana será sede de una de las pruebas de la Liga Andaluza de Orientación, programada inicialmente los días 21 y 22 de noviembre.