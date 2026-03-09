Dos Hermanas (Sevilla) entrega este jueves a Manu Sánchez la Medalla de Oro de la Ciudad y el título de Hijo Predilecto

El comunicador y humorista Manu Sánchez interviene en un acto oficial, en foto de archivo. - AYTO.DE DOS HERMANAS

El nombramiento como Hijo Predilecto será, a las 20 horas, en el Teatro Juan Rodríguez Romero

DOS HERMANAS (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El comediante, actor, empresario, comunicador y presentador nazareno Manuel Sánchez Vázquez, conocido artísticamente como Manu o Manu Sánchez, recibirá el próximo jueves, día 12 de marzo, la Medalla de Oro de la Ciudad de Dos Hermanas durante su nombramiento como Hijo Predilecto. El acto, que estará presidido por el alcalde, Francisco Rodríguez, tendrá lugar, a las 20 horas, en el teatro municipal Juan Rodríguez Romero.

El Pleno de la Corporación Municipal aprobó al respecto, el pasado mes de diciembre en sesión plenaria de carácter ordinaria, el otorgamiento de la Medalla de Oro de la Ciudad de Dos Hermanas y el nombramiento como Hijo Predilecto a su vecino Manuel Sánchez Vázquez, remarca el Consistorio en una nota de prensa.

Durante el acto de la declaración como Hijo Predilecto con la Medalla de Oro de la ciudad a Manu Sánchez, el alcalde, Francisco Rodriguez, dejaba constancia de los méritos de dicho otorgamiento durante su intervención: "Dos Hermanas, con este reconocimiento del Ayuntamiento, hace justicia al otorgar la Medalla de Oro de la ciudad y nombrar como Hijo Predilecto a Manu Sánchez. Nuestra ciudad encuentra en él a uno de sus vecinos más universales, a uno de nuestros mayores embajadores que lleva siempre el nombre de nuestra tierra allá por donde va".

"Desde la cultura hace reír y pensar para que tomemos dimensión de nuestro potencial, ahondando en los valores más humanos que nos acompañan como personas. La dignidad, la libertad, la justicia o la igualdad adquieren en sus intervenciones su significado más profundo. Andaluz y nazareno que suma estos reconocimientos al merecido apoyo y cariño de todas sus vecinas y vecinos", afirma el regidor nazareno entonces.

En opinión del alcalde, "más que un reconocimiento, estamos ante un agradecimiento por tener presente a la tierra que lo vio nacer y crecer y que ahora tiene la suerte de celebrar sus éxitos que también son nuestros, andaluz y nazareno universal, con una dilatada trayectoria profesional desde hace más de dos décadas: nuestro mejor embajador".