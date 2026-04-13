Dos investigados por robar equipos del Teatro de Palomares del Río (Sevilla) valorados en 36.000 euros

Robo de equipo de Palomares del Río (Sevilla) - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de dos personas por un presunto delito de robo con fuerza tras recuperar un conjunto de equipos de imagen, sonido e iluminación que habían sido sustraídos en el Teatro Municipal de Palomares del Río, valorados en más de 36.000 euros.

Según ha expresado el Instituto Armado en una nota, la operación, desarrollada por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe con la colaboración de la Policía Local de Palomares del Río, comenzó tras registrar una denuncia que alertada de la sustracción de los referidos objetos.

Estos artículos de alta tecnología habían sido retirados empleando un método de trabajo "sumamente cuidadoso" que evita causar daños en las instalaciones. Esto, según los agentes, "evidenciaba un perfil con amplios conocimientos técnicos en el sector audiovisual" de los implicados.

Así, tras la recopilación de indicios, se pudo identificar en el lugar de los hechos una furgoneta que había sido empleada para llevar a cabo este hecho delictivo. De hecho, el hallazgo permitió seguir el vehículo hasta la provincia de Huelva, vinculándolo con dos individuos residentes en esta zona.

Finalmente, el despliegue policial localizó el lugar en el que se guardaban los efectos en Gibraleón. Asimismo, los agentes confirmaron que los sospechosos "guardaban relación profesional con el sector de la imagen y sonido".

La operación, denominada 'Maharana Island' ha culminado con la recuperación del material y la investigación de dos personas por su presunta implicación en un delito de robo con fuerza. El equipo ha sido devuelto a la entidad municipal. Por su parte, la investigación continúa en marcha y ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente.