Dos investigados por el robo de una motobomba y 1.000 litros de combustible de una planta solar de Carmona (Sevilla)

Un agente junto al remolque motobomba recuperado tras el robo en una planta solar de Carmona - GUARDIA CIVIL

CARMONA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga a dos personas por el hurto de maquinaria valorada en 6.000 euros en una planta solar de Carmona, fruto de una operación enmarcada en el plan para la prevención de robos en instalaciones fotovoltaicas, que se ha saldado con la recuperación del material; en concreto un remolque motobomba.

La investigación comenzó tras la denuncia del responsable de la planta, que avisó de que varios desconocidos habían logrado eludir los sistemas de seguridad perimetral, entraron en el interior de la misma y se llevaron un remolque repostado con 1.000 litros de combustible, informa en un comunicado.

Los infractores poseían un conocimiento "preciso y previo de la disposición de las medidas de seguridad del recinto". Al respecto, la investigación permitió detectar a dos vehículos que accedieron y abandonaron la planta en un "lapso de tiempo muy reducido, operando sin realizar maniobras de ocultación frente a la vigilancia privada".

Estos indicios llevaron a los investigadores a centrar sus sospechas en trabajadores vinculados al entorno de la empresa. Los agentes ubicaron a los supuestos autores del robo en su lugar de residencia, concretamente en la provincia de Ciudad Real, donde hallaron el citado remolque.