Dos nuevos casos de fiebre del Nilo occidental elevan a once los contagios en Andalucía, todos ellos en Sevilla

Archivo - Los municipios andaluces con riesgo bajo de Fiebre del Nilo tendrán un Plan de Control de Mosquitos. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo occidental (FNO) en humanos, correspondientes a un hombre residente en Puebla del Río y una mujer de Coria del Río. Con estos dos nuevos diagnósticos, ya son once los casos registrados esta temporada en la comunidad autónoma, todos ellos en la provincia de Sevilla.

Según ha informado la Consejería en una nota, ambos pacientes han sido diagnosticados de meningoencefalitis por virus del Nilo occidental (VNO) y permanecen ingresados. Todos los casos han sido confirmados por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Como consecuencia de estos nuevos diagnósticos, la Consejería ha acordado prorrogar la declaración de Puebla del Río y Coria del Río como áreas en alerta por la circulación del virus hasta el 21 y el 23 de agosto, respectivamente.

Asimismo, la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación a los ayuntamientos de Puebla del Río y Coria del Río, así como a la Diputación Provincial de Sevilla.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha declarado el municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos como área en alerta por la circulación del VNO. La medida permanecerá en vigor durante un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta que transcurra un intervalo equivalente sin que se registren nuevos casos ni se detecte la circulación del virus en mosquitos vectores, aves o équidos del municipio.

La declaración de alerta implica la intensificación de la vigilancia entomológica, animal y humana en la zona, además de la puesta en marcha de acciones de promoción comunitaria y el refuerzo de las campañas informativas dirigidas a la ciudadanía. Estas actuaciones se desarrollarán, entre otros canales, a través de las farmacias comunitarias y del personal de Enfermería, con el objetivo de promover la adopción de medidas de protección frente al virus del Nilo occidental.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 28 de agosto. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Actualmente, son 17 los municipios andaluces declarados como área en alerta: Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas en Málaga y Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla. Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.

TRES CASOS NEUROINVASIVOS EN ANDALUCÍA

Hasta el momento, se han diagnosticado ocho casos leves y tres casos neuroinvasivos de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en las localidades de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río, Aznalcázar y Sevilla, después de haber realizado estudios de laboratorio a 298 usuarios, despistaje de arbovirosis en 106 pacientes con meningitis víricas y 1.172 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.

Asimismo, se ha detectado circulación de VNO en dos aves silvestres en Andalucía, de un total de 219 analizadas, en una zona alejada de núcleos de población en el Parque Nacional de Doñana. Hasta el momento, no se ha detectado circulación del VNO en équidos durante la temporada actual.

Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 3.862 determinaciones en 216 trampas activas que, de momento, han resultado positivas: en Pulpí (Almería), Torredonjimeno (Jaén), Salobreña (Granada); Bujalance (Córdoba); Benacazón, Castilblanco de los Arroyos, Constantina, Coria del Rio, La Puebla del Río, incluyendo el paraje de la Dehesa de Abajo y el casco urbano, Almensilla, Aznalcázar, Gelves, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Bollullos de la Mitación, San Juan de Aznalfarache y Villamanrique de la Condesa (Sevilla); y Las Lagunas, perteneciente al municipio de Mijas (Málaga).

UN INCREMENTO PROGRESIVO DE MOSQUITOS TRANSMISORES

Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en La Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, Palomares del Río en la provincia de Sevilla y Mollina en la provincia de Málaga.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias dispone de 134 trampas propias distribuidas por todas las provincias para realizar el seguimiento y control de la circulación del virus del Nilo occidental en mosquitos del género 'Culex', principalmente 'Culex pipiens' y 'Culex perexiguus'.

Además, centraliza los datos obtenidos por las trampas de otras administraciones y entidades, como las diputaciones de Huelva, Sevilla y Córdoba, la Estación Biológica de Doñana del CSIC (EBD-CSIC) y la Unidad de Investigación Competitiva 'Zoonosis y Enfermedades Emergentes desde la Perspectiva de Una Salud' de la Universidad de Córdoba (Enzoem-UCO). De este modo, recibe información de cerca de 220 trampas, que sirven de base para determinar los niveles de riesgo de cada municipio o declarar un área en alerta municipal o un área singular cuando se detecta circulación del virus en un núcleo de población alejado del principal, como una pedanía o una entidad local autónoma.

El Programa de FNO comunicó en marzo a todos los ayuntamientos andaluces el nivel de riesgo con el que comenzaban la temporada de alta circulación. Actualmente 122 municipios se encuentran en un nivel de riesgo alto: Almería seis, Cádiz 18, Córdoba 14, Granada cinco, Huelva 15, Jaén nueve, Málaga once y Sevilla 44.

Los agentes de Salud Pública desplegados por todo el territorio han realizado 1.563 verificaciones en un total de 690 municipios. En 353 municipios se han revisado los imbornales y otros puntos de control. Los equipos de Proyectos Locales de FNO (EPL-FNO) han realizado 2.931 acciones directas, en las que han participado 59.459 personas, e indirectas. En concreto, se han desarrollado 1.030 acciones comunitarias, 1.586 en centros escolares, 115 en colaboración con profesionales no sanitarios y 200 con profesionales sanitarios.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha reiterado el llamamiento a las administraciones y a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención frente al VNO, especialmente en los municipios con mayor presencia del mosquito vector y entre las personas más vulnerables.

Entre las principales recomendaciones figuran el uso de repelentes autorizados, vestir ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo y evitar las picaduras de mosquito. Asimismo, aconseja instalar mosquiteras, utilizar insecticidas o repelentes ambientales y eliminar cualquier acumulación de agua estancada, tanto en viviendas como en explotaciones ganaderas, para impedir la cría de larvas.