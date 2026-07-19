Ecologistas amplía sus alegaciones contra la planta de biometano de Benacazón (Sevilla) con nuevos argumentos técnicos

Archivo - Instalaciones de una planta agroindustrial de biometano de Andalucía, en la provincia de Granada, operada por la firma AGR Biogás, como imagen de recurso - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha ampliado sus alegaciones contra la planta de biometano del Aljarafe, proyectada en el término de Benacazón, con otros argumentos técnicos, de modo que ha incorporado nuevas objeciones sobre el principio de proximidad, los efectos acumulativos, las emisiones de metano, la gestión del digestato, el cambio climático y los riesgos para los recursos hídricos.

En su escrito, la organización ecologista solicita a la Junta de Andalucía la denegación de la Autorización Ambiental Integrada del proyecto de macroplanta de biogás y biometano promovido por AGR Biogas junto al entorno de Doñana.

En opinión del colectivo medioambiental, el expediente presenta "importantes deficiencias técnicas, ambientales y jurídicas" que "impiden acreditar" la viabilidad ambiental de una instalación "diseñada para tratar 140.000 toneladas anuales de residuos agrícolas y ganaderos, equivalentes a unas 560 toneladas diarias".

Entre las principales alegaciones figura el incumplimiento del principio de proximidad, "recogido en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular". En este sentido, se señala que el proyecto "no identifica el origen real de los residuos ni acredita que exista disponibilidad suficiente de materia prima en el entorno de la planta, lo que hace prever un intenso transporte de residuos desde otros territorios, incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero, el tráfico pesado y los impactos asociados".

La organización también cuestiona "la ausencia de un análisis riguroso de los efectos acumulativos" que tendría esta instalación junto a otras plantas de biogás proyectadas en la provincia, "así como la falta de un estudio completo sobre las emisiones de olores, las emisiones fugitivas de metano y el balance climático global del proyecto".

Las alegaciones advierten igualmente de los "riesgos derivados de la gestión del digestato", principal residuo generado por estas instalaciones. Ecologistas en Acción afirma, además, que el expediente "no acredita disponer de superficie agrícola suficiente para absorber las más de 310.000 toneladas anuales de digestato previstas, ni incorpora un balance agronómico que garantice que su aplicación no provocará contaminación por nitratos o afecciones a acuíferos y cauces públicos".

Otro de los aspectos destacados hace referencia a la "vulnerabilidad del entorno". La parcela, tal como remarcan los ecologistas, limita con el arroyo Pino Enano, se asienta sobre el acuífero Majaberraque y se encuentra próxima a la Cañada del Pozo, "en una zona donde la protección de los recursos hídricos adquiere una especial relevancia".

Asimismo, el entorno alberga numerosas especies protegidas y la planta se sitúa dentro del ámbito del Plan de Recuperación del Lince Ibérico, "a escasa distancia de la Reserva de la Biosfera de Doñana y del Corredor Verde del Guadiamar".

Las alegaciones también nuevas consideraciones relativas al riesgo de accidentes industriales, la ausencia de garantías financieras para asegurar el desmantelamiento de la instalación y la restauración ambiental, la ocupación permanente de suelo agrario fértil y "la insuficiente evaluación de la resiliencia del proyecto frente a los efectos del cambio climático".

Para Ecologistas en Acción, el modelo de macroplantas de biogás basado en la concentración de grandes cantidades de residuos "resulta incompatible" con una verdadera economía circular y favorece la expansión de la ganadería industrial intensiva.

RECHAZO DE AYUNTAMIENTOS Y PARTIDOS POLÍTICOS

Estas alegaciones se suman a las presentadas por los ayuntamientos de Bollullos de la Mitación y Aznalcázar. Este último ha basado sus alegaciones en cuatro ámbitos: medioambiental, urbanístico, jurídico y turístico. "No queremos tener una macroplanta de gestión de residuos con una capacidad de 140.000 toneladas de residuos junto a nuestros pueblos", remarcan desde este Gobierno local.

En cuanto a Bollullos, el Pleno aprobaba este lunes y por unanimidad, una propuesta de Alcaldía mediante la que el Ayuntamiento expresa su rechazo a la ubicación de dicha y "reafirma su compromiso con la defensa de la salud, la calidad de vida, el medio ambiente y el modelo territorial del Aljarafe".

Al respecto, el coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha acusado este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de haber "convertido el Gobierno autonómico en una ventanilla de tramitación" para "favorecer la implantación de grandes proyectos industriales sin escuchar a los municipios afectados ni tener en cuenta sus consecuencias sociales, sanitarias y ambientales".