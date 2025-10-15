Eduardo Guerrero presenta su espectáculo de danza 'Debajo de los pies' en el Teatro de la Maestranza de Sevilla

Archivo - Imagen de los integrantes del espectáculo de danza 'Debajo de los pies', de Eduardo Guerrero. - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo domingo, 19 de octubre, el Teatro de la Maestranza acogerá la presentación de 'Debajo de los pies', una obra total, donde "la danza, la música, la imagen y la emoción" confluyen para "dar vida a una experiencia sensorial única". Esta pieza llevó a que Eduardo Guerrero fuera reconocido en 2022 con el Premio Lorca al Mejor Intérprete Masculino de Danza Flamenca.

Según ha detallado el Teatro Maestranza en una nota, en 'Debajo de los pies', Eduardo Guerrero invita al público a sumergirse en "su universo personal y artístico". Desde la raíz más profunda del flamenco, el bailaor gaditano construye una narrativa que trasciende lo individual para alcanzar lo universal. A través de un lenguaje propio, en constante diálogo con su equipo.

El resultado es un espectáculo de enorme potencia visual y emocional, en el que tradición y contemporaneidad se dan la mano. La crítica ha destacado su intensidad, su valentía creativa y la profundidad de su propuesta, que "rompe fronteras sin renunciar al alma del flamenco".

El organismo ha indicado que Eduardo Guerrero, es poseedor de una "técnica depurada y una presencia escénica arrolladora", que combina una estética actual con un profundo conocimiento de la esencia flamenca. Su trabajo, "caracterizado por la precisión, la energía y la belleza del gesto", lo ha consolidado como "una de las figuras más relevantes" de la danza internacional.

Bajo la mirada escénica de Mateo Feijóo, 'Debajo de los pies' se convierte en un espacio de riesgo y de libertad, donde "el cuerpo se ofrece como vehículo de reflexión y emoción". La intervención de Los Volubles, dúo artístico especializado en la creación audiovisual y sonora en directo, amplifica la dimensión sensorial del montaje, envolviendo al espectador en "un paisaje sonoro y visual que evoluciona al ritmo de la danza".

El Premio Lorca 2022 reconoció en Debajo de los pies no solo la maestría técnica de Guerrero, sino también su capacidad de renovación dentro del arte flamenco. Con este galardón, el artista reafirma una trayectoria marcada por la coherencia, la búsqueda y la apertura a nuevos lenguajes escénicos.

Finalmente, la entidad ha indicado que las entradas, con precios que oscilan entre 17 euros (Paraíso) y 45 euros (Patio), se pueden adquirir en las taquillas del Teatro de la Maestranza y a través de la web www.teatrodelamaestranza.es