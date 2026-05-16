Elecciones andaluzas 2026: Más de 1.284.000 malagueños podrán votar este 17M, un 4,8% más que en 2022

Archivo - Votantes en un colegio electoral en Málaga en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.284.000 malagueños podrán ejercer este domingo 17 de mayo el derecho al voto en las elecciones autonómicas, lo que supone 57.499 más --un 4,8% más-- en relación a los pasados comicios celebrados en junio de 2022, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, un total de 1.284.154 malagueños, 70.778 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 17 de mayo en las decimoterceras elecciones al Parlamento andaluz, en las que 15 partidos y dos coaliciones presentan candidaturas para elegir a los 17 diputados por la provincia.

Del total de electores malagueños llamados este domingo a las urnas en Andalucía un total de 69.301 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios autonómicos por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 19 de junio de 2022, cuando también se celebraron en solitario.

Málaga es la segunda provincia andaluza por número de electores, sólo superada por Sevilla, que cuenta con 1.598.185. Por detrás se sitúan Cádiz, con 1.038.175; Granada, con 786.056; Córdoba, con 647.577; Almería, con 535.473; Jaén, con 515.380; y Huelva, con 407.902.

No obstante, Málaga es líder en cuanto a las provincias con más electores residentes en el extranjero, seguida por Granada, que registra un total de 59.537; Almería, con 50.833; Sevilla, con 42.569; Cádiz, con 34.237; Córdoba, con 20.462; Jaén, con 14.581, y Huelva, con 9.073.

DISPOSITIVO ELECTORAL Y DE SEGURIDAD

Por otra parte, los 103 municipios de Málaga contarán este domingo 17 de mayo con un total de 599 colegios electorales, donde dispondrán de 1.772 mesas electorales, integradas en total por 5.316 miembros.

En el resto de Andalucía, Almería dispondrá de 324 colegios y de 849 mesas electorales; Cádiz de 570 y 1.547, respectivamente; Córdoba, de 401 y 954; Granada, de 555 y 1.143; Huelva, de 264 y 662; Jaén, de 356 y 869; y Sevilla, de 687 colegios y 2.607 mesas electorales.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en la provincia de Málaga un operativo integrado por 2.446 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto, 1.506 agentes de la Policía Nacional y 940 de la Guardia Civil, que contarán con el apoyo de agentes de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía y la Policía Local.

PP GANÓ EN LA PROVINCIA CON EL 47% DE LOS VOTOS EN 2022

En las anteriores elecciones autonómicas, celebradas el 19 de junio de 2022, el PP ganó los comicios en la provincia de Málaga y logró diez parlamentarios con el 47,02% de los votos, seguido del PSOE con cuatro escaños y un 20,74% de apoyo en las urnas.

Vox fue la tercera fuerza con dos diputados y el 13,52% de los votos, seguida de Por Andalucía con un parlamentario gracias al 8,08% de los votos. Adelante Andalucía alcanzó el 3,78% de los sufragios, que fueron insuficiente para lograr presentación por la provincia.

