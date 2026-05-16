Elecciones andaluzas 2026: Cerca de 408.000 onubenses podrán votar este 19J, un 1,5% más que en 2022

Archivo - Imagen de archivo de una persona votando en un colegio electoral. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 408.000 onubenses podrán ejercer este domingo 17 de mayo el derecho al voto en las elecciones autonómicas, lo que supone 6.096 más --un 1,5% más-- en relación a los pasados comicios celebrados en junio de 2022, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, un total de 407.902 onubenses, 9.073 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 17 de mayo en las decimoterceras elecciones al Parlamento andaluz, en las que 12 partidos y tres coaliciones presentan candidaturas para elegir a los 11 diputados por la provincia.

Del total de electores onubenses llamados este domingo a las urnas en Andalucía un total de 22.348 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios autonómicos por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 19 de junio de 2022, cuando también se celebraron en solitario.

Huelva es la última provincia andaluza por número de electores, superada por Sevilla, que es la que cuenta con mayor número de electores, en concreto, un total de 1.598.185; seguida de Málaga, con 1.284.154; Cádiz, con 1.038.175; Granada, con 786.056; Córdoba, con 647.577; Almería, con 535.473; y Jaén, con 515.380.

Del mismo modo, Huelva ocupa también el 'farolillo rojo' entre las provincias con más electores residentes en el extranjero, clasificación que lidera Málaga, con un total de Málaga, con 70.778, seguida de Granada, con 59.537; Almería, con 50.833; Sevilla, con 42.569; Cádiz, con 34.237; Córdoba, con 20.462; y Jaén, con 14.581.

DISPOSITIVO ELECTORAL Y DE SEGURIDAD

Por otra parte, los 80 municipios de Huelva contarán este domingo 17 de mayo con un total de 264 colegios electorales, donde dispondrán de 662 mesas electorales integradas en total por 1.986 miembros.

En el resto de Andalucía, Almería dispondrá de 324 colegios y de 849 mesas electorales; Cádiz, de 570 y 1.547, respectivamente; Córdoba, de 401 y 954; Granada, de 555 y 1.143; Jaén, de 356 y 869; Málaga, de 599 y 1.772; y Sevilla, de 687 colegios y 2.607 mesas electorales.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en la provincia de Huelva un operativo integrado por 1.280 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que contarán con el apoyo de agentes de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía y la Policía Local.

PP GANÓ EN LA PROVINCIA CON EL 42,7% DE LOS VOTOS EN 2022

En las anteriores elecciones autonómicas, celebradas el 19 de junio de 2022, el PP ganó los comicios en la provincia de Huelva y logró seis parlamentarios con el 42,7% de los votos, seguido del PSOE con cuatro escaños y un 27,4% de apoyo en las urnas.

Vox fue la tercera fuerza con un diputado y el 12,77% de los votos, seguida de Por Andalucía con un 6,54% de apoyo que no le permitió obtener escaño. Tampoco logró representación por la provincia Adelante Andalucía, con un 3,95% de los sufragios.

