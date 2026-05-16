Elecciones andaluzas 2026: Más de 786.000 granadinos podrán votar este 17M, un 3,2% más que en 2022

Archivo - Una persona dentro de una cabina electoral para coger su papeleta para votar, en una imagen de archivo - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

GRANADA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 786.000 granadinos podrán ejercer este domingo 17 de mayo el derecho al voto en las elecciones autonómicas, lo que supone 25.323 más --un 3,2% más-- en relación a los pasados comicios celebrados en junio de 2022, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, un total de 786.056 granadinos, 59.537 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 17 de mayo en las decimoterceras elecciones al Parlamento andaluz, en las que 14 partidos y dos coaliciones presentan candidaturas para elegir a 13 diputados por la provincia.

Del total de electores granadinos llamados este domingo a las urnas en Andalucía un total de 39.772 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios autonómicos por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 19 de junio de 2022, cuando también se celebraron en solitario.

Granada es la cuarta provincia andaluza por número de electores, superada por Sevilla, con 1.598.185; seguida de Málaga, con 1.284.154; Cádiz, con 1.038.175. Por detrás se sitúan Córdoba, con 647.577; Almería, con 535.473; Jaén, con 515.330, y Huelva, con 407.902.

Entre las provincias por electores residentes en el extranjero, Granada se sitúa en el segundo puesto, sólo superada por Málaga, con 70.778. Tras ellas figuran Almería, con 50.833; Sevilla, con 42.569; Cádiz, con 34.237; Córdoba, con 20.462; Jaén, con 14.581, y Huelva, con 9.073.

DISPOSITIVO ELECTORAL Y DE SEGURIDAD

Por otra parte, los 174 municipios de Granada contarán este domingo 17 de mayo con un total de 555 colegios electorales, donde dispondrán de 1.143 mesas electorales integrados en total por 3.429 miembros.

En el resto de Andalucía, Almería dispondrá de 324 colegios y de 849 mesas electorales; Cádiz de 570 y 1.547, respectivamente; Córdoba, de 401 y 954; Huelva, de 264 y 662; Jaén, de 356 y 869; Málaga, de 599 y 1.772; y Sevilla, de 687 colegios y 2.607 mesas electorales.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en la provincia de Granada un operativo integrado por 2.043 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto 663 efectivos de la Policía Nacional y 1.380 de la Guardia Civil, que contarán con el apoyo de agentes de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía y la Policía Local.

PP GANÓ EN LA PROVINCIA CON EL 42,1% DE LOS VOTOS EN 2022

En las anteriores elecciones autonómicas, celebradas el 19 de junio de 2022, el PP ganó los comicios en la provincia de Granada y logró seis parlamentarios con el 42,16% de los votos, seguido del PSOE con cuatro escaños y un 25,41% de apoyo en las urnas.

Vox fue la tercera fuerza con dos diputados y el 15,41% de los votos, seguida de Por Andalucía con el 7,74% de apoyo que se tradujo en un escaño. Adelante Andalucía no logró representación por la provincia con el 3,18% de los sufragios.

