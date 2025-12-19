'Ellas en la ciudad' pone en valor el papel de las mujeres en los barrios construidos en los años 70 en Sevilla

Exposición Ellas en la Ciudad en el CICUS. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) acoge, hasta el 20 de febrero en su Sala Casajús, la exposición 'Ellas en la ciudad'. El proyecto, liderado por la profesora de la US, arquitecta y urbanista Reyes Gallegos se sitúa en la intersección entre la investigación académica, la práctica cinematográfica y el activismo vecinal, ofreciendo una mirada analítica sobre cómo las mujeres han configurado el tejido social de los márgenes urbanos de Sevilla.

La exposición se centra en la generación de mujeres que, en la década de los 70, ocupó los nuevos barrios periféricos de la ciudad. Estos entornos, nacidos de una planificación urbana que a menudo ignoraba la dimensión humana y comunitaria, encontraron su verdadero sustento en la labor invisible de sus habitantes.

Según ha indicado la US en una nota, la exposición incide en el valor de los cuidados y la lucha vecinal como "motores de supervivencia y cohesión". A través de la perspectiva de género, se visibiliza cómo estas mujeres "transformaron espacios hostiles o inacabados en comunidades vibrantes".

El visitante podrá recorrer el itinerario de investigación que dio origen al largometraje documental homónimo de Gallegos, nominado a seis Premios Carmen, dos premios Asecan, además de al Premio Arrebato Feroz de no ficción. La sala reúne fotografías capturadas por la propia directora durante su fase de inmersión en los barrios, así como materiales de documentación y archivo que funcionan como huellas de un proceso creativo de largo aliento.

La vertiente visual se completa con el trabajo de las fotógrafas Bea Hohenleiter y Ana Cayuela, quienes aportan una mirada estética y documental a través de la foto fija, el making of y el registro de las protagonistas.

La exposición incluye publicaciones y documentos que Reyes Gallegos continúa recopilando de forma orgánica en las diversas ciudades y barrios donde se proyecta el documental. De este modo, la muestra "se expande en tiempo real, convirtiéndose en un mapa vivo de la memoria periférica que trasciende el espacio físico de la galería".

Asimismo, el CICUS ha acogido el segundo capítulo de las jornadas 'Ellas en la ciudad', titulado 'Transformación y encuentro'. Este programa público supone una indagación sobre las marcas que el urbanismo de la modernidad inscribe en la salud física y mental de las mujeres.

A través de una metodología que combina el rigor antropológico de Soledad Castillero, la praxis vivencial y participativa de Mar Romero Alba y la creación de nuevas cartografías intergeneracionales lideradas por Reyes Gallegos, la segunda sesión de las jornadas ha buscado rescatar los saberes y legados de las periferias de Sevilla (Alcosa, San Diego y La Oliva).