Emasesa celebra el Día de la Mujer en la Ciencia con la renovación del proyecto Mentoring Transformador

Archivo - Laboratorio de investigación. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) conmemora el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra este miércoles 11 de febrero, con la renovación prevista de su participación en la X edición del programa Mentoring Transformador del proyecto "Mujer e Ingeniería" que la Universidad de Sevilla y la Real Academia de Ingeniería organizan con objeto de estrechar la colaboración entre la empresa y la universidad, apoyando la proyección profesional de las estudiantes de ingeniería y facilitando su transición al entorno profesional.

Así, a través de esta colaboración, que comenzó en el año 2024, seis profesionales de Emasesa con una consolidada trayectoria habrán actuado como mentoras y mentores de seis alumnas de último curso de ingeniería o master con el fin de contribuir a completar su formación, con conocimientos y habilidades para su proyección profesional, más allá de lo estrictamente académico aprendido en las aulas.

Con la que será nueva participación en el proyecto "Mujer e Ingeniería" Emasesa ha remarcado su compromiso con el "avance de la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la relación entre el ámbito académico y el tejido empresarial, reafirmando su apuesta por el desarrollo del talento femenino en disciplinas STEM; la transferencia de conocimiento entre la empresa y la universidad; la creación de redes profesionales sólidas y comprometidas; la promoción de nuevos estilos de liderazgo, orientados al cambio y la innovación y el impulso de un cambio social que propicie la transformación del paradigma actual de la ingeniería y la educación técnica".

Además, en consonancia con la celebración del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y "dando cumplimiento a su III Plan de Igualdad", Emasesa ha anunciado la puesta en marcha de una campaña interna de sensibilización para visualizar a las profesionales STEM que forman parte de la organización y el miércoles 11 de febrero realizará actividades en los centros educativos: Colegio Balcón de Sevilla en Camas y CEIP Isabel Esquivel en Mairena del Alcor dirigidas a estudiantes de primaria y secundaria, con objeto de darles a conocer los procesos físicos y químicos por lo que pasa el agua durante su potabilización y depuración y las distintas áreas de trabajo que se desarrollan a lo largo del Ciclo Integral del agua, así como los perfiles profesionales STEM asociados a ellas.

También, el alumnado, tomará contacto con los laboratorios en los que se realizan las analíticas tanto de agua potable como de agua residual, las primeras para garantizar la calidad del agua del consumo humano y las segundas para asegurar que el agua que se devuelve al cauce natural se hace en óptimas condiciones, con la finalidad de promover el interés por la ciencia.