Emasesa reparte agua en la Feria de Sevilla para mitigar las altas temperaturas

Una joven reparte agua a los visitantes de la Feria que lo desean desde un stand de Emasesa. - EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Emasesa ha comenzado este martes, 21 de abril, el reparto de agua entre los visitantes de la Feria de Abril, tal como avanzaba el Gobierno local este lunes, con el fin de mitigar las altas temperaturas previstas en este primer tramo.

Para ello, ha instalado tres puntos de abastecimiento de agua en el Real de Los Remedios. Se trata de tres mostradores desde donde se suministra agua potable a los asistentes que lo deseen.

Estos puntos de agua están ubicados en los siguientes enclaves del recinto: calle Gitanillo de Triana, 155; Joselito el Gallo, 40 y Pascual Márquez, 125.

Estas instalaciones de la empresa pública de aguas estarán operativas entre las 13 y las 21 horas, inicialmente este martes y el miércoles, si bien se valorará su ampliación al jueves en función de la evolución de las temperaturas, como destaca el Consistorio.