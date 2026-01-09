Emilio Boja repite como presidente del Ateneo de Sevilla al no presentarse más candidaturas a las elecciones

Archivo - El presidente del Ateneo de Sevilla Emilio Boja. - CANDIDATURA EMILIO BOJA - Archivo

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Sevilla ha confirmado la proclamación automática de Emilio Boja Malavé como presidente de la institución. El actual mandatario ha sido la única persona que ha presentado candidatura conforme al calendario electoral establecido.

Según ha indicado la entidad en una nota, esta circunstancia determina la proclamación automática del candidato único en la Asamblea General de Cuentas y Elecciones, que previamente fue convocada para el día 27 de enero de 2026, sin necesidad de votación.

El Ateneo ha asegurado que en esa fecha se realizará, por la Comisión Electoral, dicha proclamación, "tras haber certificado oficialmente el correcto desarrollo del proceso, el cumplimiento de los plazos establecidos y la inexistencia de candidaturas alternativas".

Emilio Alfonso Boja Malavé fue elegido presidente del Ateneo en 2022 imponiendose en las elecciones a Ángel Moliní. Boja ha sido presidente de la Federación Sevillana de Baloncesto y vicepresidente de la andaluza, además de vicepresidente del Club Náutico de Sevilla en dos ocasiones.