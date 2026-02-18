Los empresarios de Sevilla señalan "grave déficit" de infraestructuras y del "deterioro de las existentes"

El presidente de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), Miguel Rus. - CES

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha presidido este miércoles la Asamblea General celebrada en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, con la colaboración de Unicaja. La sesión ha reunido al empresariado sevillano y ha contado con la participación de Javier Aguilera, director territorial de Andalucía Occidental de Unicaja, y Daniel Oviedo Barrera, director gerente del Estadio La Cartuja.

Durante su discurso, el presidente de la CES, Miguel Rus, ha lamentado "el claro déficit de infraestructuras que sufre Sevilla, que limita su competitividad y desarrollo económico", según una nota remitida por la entidad.

En esta línea, ha señalado el estado de obras "eternamente retrasadas" como la SE-40, la "paralización de proyectos estratégicos" como el Puente Dos Hermanas - Palomares del Río, la "falta de una red de metro completa", la "insuficiente" conexión ferroviaria con el aeropuerto y carreteras "saturadas" como la AP-4 y la A-49.

Según Rus, la "ausencia de planificación y de inversión no solo afecta la movilidad, sino que también pone en riesgo la creación de empleo, la atracción de inversiones y la igualdad territorial, situando a Sevilla en desventaja frente a otras regiones".

Por otro lado, el presidente de la CES ha asegurado que las infraestructuras existentes "están obsoletas y requieren un mantenimiento adecuado para garantizar aspectos tan básicos como la seguridad". También ha lamentado las "reiteradas incidencias" del AVE, sobre esta materia ha subrayado que la falta de línea de alta velocidad por el accidente de Adamuz "ha tenido graves consecuencias entre el empresariado sevillano, especialmente en el sector turístico, con numerosas cancelaciones, pérdidas de facturación y creciente incertidumbre ante los sucesivos cambios o retrasos en la reanudación del servicio".

En paralelo, el presidente de la patronal sevillana ha hecho hincapié en las obras del Puente del Centenario, cuya ejecución "era necesaria y urgente, pero que se ha quedado paralizada". "Se trataba de una obra de emergencia que se adjudicó para 27 meses y que, hasta ahora, ha duplicado ese plazo, pasando de los 86 millones iniciales a los 136 millones actuales", ha afirmado.

Según Rus, este proyecto constituye "uno de los puntos negros más importantes de Europa para la logística, debido a los retrasos y a los problemas que genera para la operatividad de la red de transporte". Por ello, ha pedido "tiempos, plazos y compromisos", así como que las actuaciones pendientes "se tramiten por la vía de urgencia".

Respecto a las infraestructuras energéticas, el presidente de la CES ha señalado que la red eléctrica de Andalucía está "prácticamente saturada, lo que limita la conexión de nuevos proyectos industriales, residenciales y de generación renovable".

En Sevilla, solo el 7,25 % de la red puede destinarse a nuevos usos, y la mayoría de los nudos ya están completos, lo que impide a empresas establecerse o ampliar sus actividades, afectando la creación de empleo y la competitividad, según ha afirmado la CES.

En esta lína, la entidad ha creado una Comisión de Energía, con el objetivo de "diseñar estrategias que garanticen un suministro eléctrico competitivo y viable, y elaborará este año un informe para cuantificar el impacto económico de estas restricciones sobre las empresas sevillanas".

"ESPAÑA MANTIENE LA MAYOR PRESIÓN FISCAL DE EUROPA"

En otro orden de asuntos, Rus ha señalado que, "a pesar de que España mantiene la mayor presión fiscal de Europa y la segunda del mundo tras Canadá, la vivienda sigue siendo inaccesible, con impuestos que representan el 30,3 % del precio".

Ante esta situación, el presidente ha propuesto reducir el IVA del 10 % al 4 % en vivienda libre y al 0 % en VPO, bajar el ITP, simplificar AJD y recuperar bonificaciones a la compra de VPO. Además, ha pedido destinar suelo público a vivienda asequible, aumentar recursos para infraestructuras y promover un urbanismo más flexible, que "permita cambios de uso y viviendas adaptadas a las necesidades familiares actuales".

Por otro lado, Rus ha subrayado la "falta de mano de obra cualificada en Sevilla, pese a una tasa de desempleo cercana al 14%". Según un informe elaborado por la CES junto a la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla y la financiación de la Diputación, los desajustes entre oferta y demanda de empleo generan un impacto económico de 1.351 millones de euros, equivalentes al 2,85% del PIB provincial.

Ante esta situación, ha pedido "alinear la formación con las necesidades reales de las empresas, reforzar programas de capacitación en sectores críticos e impulsar la Formación Profesional, especialmente la dual, para cubrir los puestos vacantes y garantizar la competitividad del tejido productivo".

El presidente de la CES ha defendido la importancia del diálogo social y la negociación colectiva como "marco indispensable para legislar con coherencia y garantizar estabilidad, competitividad y empleo". "Solo mediante el consenso sector a sector es posible afrontar desafíos como la digitalización, la igualdad, la salud laboral o la productividad", ha afirmado.

Por último, Rus se ha referido a la situación del campo. "No podemos hablar de Sevilla sin hablar de su campo: somos la despensa de Europa; el mundo rural no es pasado, es futuro. Es empleo, exportación, sostenibilidad y seguridad alimentaria", ha concluido.