Los empresarios valoran la subestación eléctrica de Guadaíra: "Clave para el desarrollo económico de Sevilla"

Empresarios de Sevilla y Dos Hermanas visitan la nueva subestación eléctrica de Guadaíra - CES

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha visitado este jueves, 1 de octubre, junto con el delegado de Redeia en Andalucía, Jorge Jiménez, la nueva subestación de Guadaíra 220 kV, construida por Red Eléctrica en el municipio de Dos Hermanas y que ya se encuentra en servicio.

En el encuentro también han participado empresarios de Sevilla y Dos Hermanas, junto con el presidente de TIXE, Francisco Javier Aguilar. La puesta en servicio de esta infraestructura supone un refuerzo importante para la red de transporte eléctrico del área metropolitana de Sevilla, contribuyendo a atender las nuevas necesidades de suministro asociadas al crecimiento industrial, logístico y tecnológico de la zona, así como a facilitar la llegada de nuevos proyectos e inversiones, informa la CES en una nota de prensa.

En este sentido, el presidente de la patronal ha subrayado la importancia de contar con las infraestructuras energéticas necesarias para acompañar el crecimiento económico y empresarial de Sevilla y su área metropolitana: "La disponibilidad de capacidad eléctrica es un factor cada vez más determinante para que las empresas puedan desarrollar nuevos proyectos, ampliar sus instalaciones y atraer inversiones, especialmente en actividades industriales, logísticas y tecnológicas".

Por ello, Rus ha explicado que la CES, en el marco del Acuerdo de Concertación con la Diputación, está desarrollando, junto con la Universidad de Sevilla, un estudio para cuantificar las necesidades actuales y futuras de las empresas en materia energética, tanto para los proyectos existentes como para aquellos que puedan desarrollarse en el futuro.

Según Jorge Jiménez, delegado de Red Eléctrica en Andalucía: "Desde el mismo día en que se aprobó la Planificación de la red de transporte, esta subestación fue una prioridad para la compañía, motivada por la seguridad de que se convertiría en un polo de atracción de nuevas inversiones empresariales para el entorno del Puerto de Sevilla y el municipio de Dos Hermanas".

La puesta en servicio de la subestación cobra especial relevancia en un contexto de crecimiento del área metropolitana de Sevilla. En el entorno de Palmas Altas se desarrollan actualmente más de 3.000 viviendas y se ubican equipamientos como la Ciudad de la Justicia y un gran centro comercial, a los que se suma Megapark, un espacio logístico y comercial llamado a reforzar la actividad económica de la zona.

La nueva subestación se conecta con la línea Aljarafe-Don Rodrigo de 220 kV y cuenta con dos nuevas posiciones de línea, una posición de acople y dos posiciones de transformación 220/66 kV destinadas a alimentar el futuro parque de 66 kV que ejecutará la empresa distribuidora, actualmente en fase de movimiento de tierras y obra civil.

El proyecto, que ha supuesto una inversión de 9,3 millones de euros, está incluido en el listado de actuaciones financiables por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.