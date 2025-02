Emvisesa reformará el Centro de Puertas Abiertas de la Barqueta para personas sin hogar en Sevilla

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de la vivienda en Sevilla (Emvisesa) remodelará el Centro de Puertas Abiertas situado en el Paseo Juan Carlos I, en los bajos del Puente de la Barqueta. Se trata de un alojamiento temporal en el que trabajadores y educadores sociales desarrollan una "labor encomiable" con las personas en situación de "sinhogarismo" y que el anterior gobierno local dejó "en un estado deplorable, indigno e impracticable".

Así lo ha expresado el delegado de Derechos Sociales y Barrios de Atención Preferente, José Luis García. Para ello, ha esgrimido "el abandono al que sometía el Partido Socialista a las personas más frágiles y a las personas más excluidas de nuestra ciudad", antes de mostrar un vídeo en el que miembros de este colectivo "vivían en condiciones infrahumanas, con humedades, con puertas y ventanas rotas, en dormitorios con casi una veintena de usuarios".

"Las personas tienen que comer en el exterior, debajo de un toldo casi impracticable. Y, afortunadamente, como hemos dicho, hemos dado un paso para revertir la situación y garantizar que los servicios municipales que se presten en estas instalaciones se hagan de manera digna y con los recursos adecuados", ha añadido el delegado municipal.

En este sentido, la parcela donde se halla ese espacio se cederá a Emvisesa, "que no sólo construye más de 1.500 viviendas, sino que también su gerente, el alcalde y el Gobierno de la ciudad han apostado para que sea también una empresa comprometida con las personas en riesgo de exclusión social y sensible con los colectivos más vulnerables, ofreciendo soluciones reales para su inclusión en la sociedad", ha afirmado José Luis García.

"Queremos que los usuario no sólo encuentren un lugar donde vivir, sino que también tengan un espacio donde reconstruir sus vidas y su sentido de pertenencia a una comunidad". "Creo que a día de hoy no se encuentran muchas veces en ningún campo de refugiados. No aumentamos ningún tipo de plaza, dignificamos a las personas", ha añadido al respecto.

'RECUPERAMOS UN PROGRAMA ESENCIAL PARA LOS MAYORES'

El Gobierno local también ha destacado que se va a recuperar el programa de promoción y prevención de la exclusión social de las personas mayores, "que había funcionado con un éxito rotundo y tremendo" y, que en el año 2020, "el Grupo Socialista decidió eliminarlo, dejando sin alternativa a miles de mayores sin acceso a las actividades fundamentales para su bienestar y su autonomía".

"Para ello, destinaremos a este programa la cifra nada desdeñable de 2,7 millones de euros para atender a nuestros mayores, de modo que más de 3.300 mayores van a ser atendidos, una cifra muy alejada de las cifras minoritarias que mantenía el Grupo Socialista", ha dicho el concejal del ramo.

De ese número, un total de 2.100 están relacionadas con módulos de actividades de promoción del envejecimiento activo y prevención de la exclusión social, y 1.200 con el aula de mayores. "Con este programa, lo que pretendemos es que nuestros mayores puedan vivir de manera independiente en sus hogares, no tengan que abandonar sus entornos ni dejar sus casas, sino que cuenten con autonomía personal y estén en sus barrios, con sus vecinos, en sus mercados, en sus actividades...", ha destacado José Luis García.

Las actividades se desarrollarán en 29 centros de mayores de todos los distritos. Contarán con talleres de 90 minutos dos veces por semana en grupos de 20 personas, como módulos como autoestima, risoterapia, gestión emocional y acceso a las nuevas tecnologías.

AULA DE MAYORES

El aula de mayores, que también tendrá más de 1.200 plazas, se desarrollará en las zonas de trabajo social de Nervión y de San Pablo- Santa Justa. En el marco de este aula se desarrollarán módulos culturales de ocio, de formación y de manualidades impartidos por personas voluntarias.

Como novedad este año, habrá un programa de excursiones, visitas culturales a diferentes municipios, con el autobús y la entrada costeada por el Ayuntamiento de Sevilla. El programa está destinado a los sevillanos mayores de 60 años y pensionistas mayores de 55 años, y se dará prioridad a aquellos mayores que estén en situación especial de riesgo de exclusión social, "asegurando que nadie quede atrás".

"El anterior equipo de gobierno retiró este programa y dejó a los mayores sin alternativa; ahora devolvemos a nuestros mayores lo que nunca debieron perder: oportunidades para mejorar su calidad de vida, para combatir la soledad y fomentar su bienestar", ha concluido.