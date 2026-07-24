Endesa invertirá 2,6 millones de euros para reforzar la red eléctrica de Alcalá del Río (Sevilla)

De izquierda a derecha: Víctor Bazaga y Manuel Delgado, responsables de e-distribución en Sevilla; María Gema García Roca, alcaldesa; Sergio Domínguez, delegado de Urbanismo; y Rubén López, técnico municipal - ENDESA

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de e-distribución, la filial de Redes de Endesa, se han reunido con la alcaldesa de Alcalá del Río (Sevilla), María Gema García, para presentarle el plan de refuerzo de las infraestructuras eléctricas que la compañía está desarrollando en el municipio y en sus pedanías, cuya inversión asciende a casi 2,6 millones de euros durante el trienio 2026-2028.

En un comunicado, Endesa destaca que el proyecto incluye la construcción de 11,5 kilómetros de nuevas líneas eléctricas de media tensión en Alcalá del Río y sus pedanías de El Viar, Esquivel y San Ignacio del Viar. En este sentido, las actuaciones redundarán en "la calidad del servicio" y aumentará la capacidad de la red para "dar respuesta a las necesidades actuales y futuras del municipio".

De su lado, la alcaldesa ha afirmado que la inversión supone una "excelente noticia para Alcalá del Río y sus pedanías", ya que responde a una "demanda histórica" de refuerzo del suministro eléctrico y "permite seguir preparando nuestro municipio para el crecimiento residencial, industrial y empresarial".

Así, García ha señalado que la colaboración entre administraciones y empresas es "fundamental" para ofrecer unos servicios públicos de calidad y seguir construyendo un municipio con "mejores infraestructuras y más oportunidades para los vecinos".

Entre las actuaciones previstas, la compañía ha remarcado la construcción de una nueva línea eléctrica de 3,5 kilómetros que conectará la subestación de Alcalá del Río con San Ignacio del Viar. Además, en Esquivel se ejecutará una nueva línea subterránea de 2,6 kilómetros que mejorará la conexión eléctrica de la pedanía y reforzará el suministro de la zona.

Igualmente, en el núcleo urbano de Alcalá del Río también se ejecutarán diferentes actuaciones para fortalecer la red de distribución. En concreto, se construirá un nuevo tramo de línea subterránea de 300 metros, dos nuevos tramos de línea aérea de media tensión de 2,1 y 1,2 kilómetros, respectivamente, y una nueva línea de 1,8 kilómetros que conectará las redes eléctricas de Torre de la Reina y el polígono industrial Illipa Magna, añade el comunicado.

De esta forma, Endesa ha asegurado que con este plan de inversiones, "reafirman su compromiso" con el desarrollo de Alcalá del Río mediante la construcción de una red eléctrica "cada vez más robusta, digitalizada y preparada para los desafíos futuros".