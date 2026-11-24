El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez; el consejero de Industria, Jorge Paradela, y el responsable de e-distribución que ha coordinado los trabajos en el polígono industrial, Juan Damas - ENDESA

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela y el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez Morales, ha visitado este martes, juntos a los principales responsables de las líneas de alta tensión de Endesa, las obras que la compañía está ejecutando a través de su filial de redes e-distribución para soterrar la línea que atraviesa el polígono industrial del municipio sevillano. El alcalde y el consejero han podido ver sobre el terreno el alcance de esta intervención, que sustituirá 12 kilómetros de cableado aéreo por una nueva infraestructura subterránea y permitirá retirar nueve apoyos eléctricos de alta tensión de más de 20 metros de altura. La actuación reducirá la presencia de tendidos y estructuras en altura en este espacio industrial y mejorará la integración de la red eléctrica en su entorno, informa la compañía en un comunicado.

El proyecto cuenta con una inversión de más de dos millones de euros y la intervención se ha iniciado con la obra civil que permitirá soterrar cerca de 17 kilómetros cableado dotado de la última tecnología, más robusto. Los trabajos comenzaron a mediados del mes de octubre y está previsto que concluyan en marzo de 2027.

En este sentido, la intervención se desarrollará de forma secuencial: primero se ejecutará la infraestructura subterránea y, una vez puesta en servicio, se procederá al desmontaje del trazado aéreo y de las torres de alta tensión, que constituirán la última fase de las obras.

Además de la transformación del trazado, esta actuación facilitará el aumento de capacidad y la digitalización de la red eléctrica. El proyecto combina así la modernización de la red con una mejor integración de las instalaciones eléctricas en el entorno donde se desarrolla la actividad industrial del municipio.

TRES TRAMOS PARA UNA NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA

La canalización de los cerca de 17 metros de cableado supone todo un reto técnico ya que entre el trazado que hay que soterrar el cableado de doble circuito, hay que cruzar un tramo de 67 metros de la vía férrea de la bifurcación Utrera-Fuente de Piedra. Esta solución dará continuidad al recorrido subterráneo entre las dos canalizaciones previstas y permitirá completar la conexión con la línea existente.

Por este motivo se realizará en tres tramos, el primero de 415 metros hasta el punto del ferrocarril, el segundo tramo que supone la perforación especial bajo la línea del tren, y el último de más de 2 kilómetros desde el otro lado de la vía férrea hasta el final de la línea eléctrica.

Una vez puesta en servicio la nueva línea subterránea, prevista para el primer trimestre de 2027, Endesa acometerá el desmontaje del tramo aéreo. Esta fase final no se limitará a retirar los más de 12 metros de cableado aéreo, también incluirá el desmantelamiento de los nueve apoyos previstos y la demolición de sus cimentaciones.

De este modo, la sustitución del tendido irá acompañada de la retirada de las estructuras que actualmente cruzan el polígono industrial. Todos los elementos eléctricos serán revalorizados según la normativa vigente, generando residuo cero.