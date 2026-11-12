Endesa invierte 1,3 millones de euros para reforzar sus redes de baja y media tensión del centro de Sevilla

Trabajos de sustitución del cableado eléctrico junto a la Catedral - ENDESA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, refuerza sus redes de baja y media tensión del centro de Sevilla en un plan especial de actuación que se extiende durante todo el mes de noviembre y que permitirá aumentar la calidad de suministro eléctrico en el casco histórico.

Así lo ha informado en un comunicado en el que también destaca que la inversión al respecto será de más de 1,3 millones de euros y que se van a sustituir más de 14.000 metros de cableado por las principales calles del casco histórico, "una actuación que se une a las que han venido realizando los técnicos de Endesa a lo largo de este año para dotar a la zona de una mayor robustez en el suministro".

En concreto, en la red de baja tensión se están reconfigurando las líneas de baja tensión y sustituyendo 1.300 metros de cableado entre las calles Albareda y Jaén, en colaboración con Emasesa. A esta actuación se une otra en la calle Trajano, donde, también se va a reconfigurar la red y cambiar 4.000 metros de cableado de baja tensión.

Asimismo, en colaboración con las obras del Tranvibús, Endesa está trabajando en la calle Imagen. En esta ubicación, Endesa anulará el centro de transformación situado en la calle Santa Ángela de la Cruz, cuyo acceso es dificultoso, por lo que se reconfigurará la red y se tenderá nuevo cableado a lo largo de 6.000 metros de baja tensión y 250 metros de media tensión, "lo que permitirá poder actuar de forma más rápida ante cualquier incidencia".

Todas estas actuaciones en baja tensión suponen una inversión de más de medio millón de euros (555.000 euros). A estas obras se unen este mes de noviembre otras en la red de media tensión. En concreto se está trabajando en las calles Aceituno, San Hermenegildo y Santa Lucía, donde se están cambiando 1.800 metros de cableado de media tensión para mejora en la capacidad de la red.

Esta intervención por sí sola supone una inversión de más de 240.000 euros, a la que se unen otros 220.000 euros que se están invirtiendo en una actuación en la calle Alemanes, donde se están sustituyendo 400 metros de cableado para reforzar la red en esta zona.

Por último, en este mes, Endesa tiene previsto llevar una nueva actuación de refuerzo de sus redes de media tensión en el casco histórico. Se trata de la sustitución de 570 metros de cableado entre la calle Almirante Lobo, Paseo Colón y Postigo del Carbón, con una inversión prevista de 250.000 euros adicionales.

Endesa se ha coordinado con la delegación del Distrito y con el Ayuntamiento para llevar a cabo todos estos trabajos que tienen como objetivo reforzar la calidad de suministro. Estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla, aprobado por la Junta de Andalucía, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución, concluye el comunicado.