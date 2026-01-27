La entidad CASA 47 saca a concurso dos proyectos para 146 viviendas asequibles en Regimiento de Artillería de Sevilla

Vista aérea del Regimiento de Artillería de Sevilla - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

'CASA 47' Entidad Estatal de Vivienda, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha anunciado este martes que ha licitado la redacción de dos proyectos de edificación para 146 viviendas asequibles en la actuación residencial Regimiento de Artillería, en Sevilla.

Según ha informado el mencionado Ministerio en una nota, concretamente, la licitación publicada implica la redacción de los proyectos de edificación, en sus modalidades básico y ejecución, de dos edificios que serán de alquiler asequible.

La licitación forma parte de los plazos de ejecución de las edificaciones de esta actuación de la entidad, que permitirá albergar hasta 948 viviendas asequibles en Sevilla. En ambos casos, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 27 de marzo y el plazo de ejecución será de 30 meses.

El valor estimado de los contratos de los dos edificios se fija en 737.660 euros. En la primera parcela, que cuenta con una superficie de edificabilidad de 7.575 metros cuadrados , se prevé la construcción de hasta 78 viviendas. El valor estimado del contrato se fija en 377.946 euros. Por su parte, en la segunda parcela de actuación, donde se proyecta la edificación de 68 viviendas. El valor estimado del contrato se cifra en 359.714 euros.

Entre las propuestas se valorará la incorporación de técnicas bioclimáticas, y/o implementación de nuevas tecnologías a la edificación, la incorporación de medidas para la reducción del consumo de agua, la selección de materiales y de los sistemas constructivos, estructurales y de instalaciones de cara a la optimización de costes durante las fases de ejecución, uso, mantenimiento y conservación, fomentando la reutilización y la minimización de residuos, según el Ministerio.

Dentro del impulso a la vivienda industrializada que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se valorará que las propuestas incorporen criterios de industrialización en la construcción y su grado de integración en las obras, la reducción del plazo de ejecución gracias a la solución adoptada y el nivel de experimentación o la aplicación de soluciones innovadoras.