Las Escuelas de Verano del Polígono Sur (Sevilla) reciben formación y material sanitario del Quirónsalud Sagrado Corazón

Especialistas del servicio de Pediatría del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla imparten formación de primeros auxilios a los monitores de las Escuelas de Verano del Polígono Sur de Sevilla. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Escuelas de Verano del Polígono Sur han contado con la colaboración del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón mediante "acciones orientadas a la prevención y la orientación de la salud", de manera que ha impartido formación en primeros auxilios a los monitores y ha donado material de proyección y asistencia para contribuir al desarrollo seguro de la iniciativa, que pretende tanto reducir la desigualdad social que sufren las familias en riesgo de exclusión social como facilitar la conciliación familiar y laboral en el periodo estival a través de actividades deportivas, culturales, educativas y de ocio.

Según ha trasladado el centro sanitario en una nota, especialistas del servicio de Pediatría del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla han proporcionado a los monitores del programa educativo "nociones básicas para actuar de forma rápida y adecuada" ante las incidencias que pueden producirse durante el desarrollo de las actividades.

Entre los contenidos abordados, han incluido la atención inicial ante torceduras, fracturas, quemaduras, reacciones alérgicas provocadas por alimentos o picaduras de insectos, desmayos o crisis epilépticas, así como pautas básicas de actuación hasta la llegada de los servicios de emergencia cuando sea necesario. Asimismo, los participantes han recibido formación práctica en reanimación cardiopulmonar (RCP) básica, con el objetivo de "dotarlos de herramientas que les permitan intervenir de forma eficaz" ante situaciones de emergencia.

Paralelamente, el hospital ha colaborado con Cinfa e Instituto Español para realizar una donación de material "destinado a favorecer el bienestar y la seguridad de todos los niños", como productos básicos de protección, protectores solares, pulseras antimosquitos así como otras artículos de higiene. En adición, el centro ha donado diez botiquines de primeros auxilios equipados con material sanitario básico para ofrecer una primera atención ante heridas, golpes, torceduras y otras incidencias leves que puedan producirse durante las actividades.

Por último, Quirónsalud ha añadido que las mencionadas acciones forman parte del "amplio programa de acciones de promoción y prevención de la salud" que su hospital Sagrado Corazón ha llevado a cabo en el barrio de las 3000 viviendas, en estrecha colaboración con el Comisionado del Polígono Sur y otras asociaciones, que han dado como resultado la realización de diversos talleres, cursos y eventos donde jóvenes y adultos han recibido "herramientas prácticas para mejorar sus hábitos de vida saludable".