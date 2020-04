Espacio_RES, en Sevilla, pone en marcha un programa online para emprendedores con proyectos por terminar

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Espacio_RES, la incubadora y lanzadera de startups sevillana, ha decidido dar la vuelta a esta situación aportando "una solución directa" y lanzando un programa de incubación cien por cien online para dar respuestas a los emprendedores con ganas de seguir emprendiendo y hacer realidad su proyecto durante el periodo del Covid-19.

Así, desde la incubadora han informado de que los emprendedores no estarán solos y para ello se pone en marcha el programa 'DareYourSelf' durante dos meses, en donde los emprendedores puedan llevar su proyecto al siguiente nivel. La digitalización de este programa ha sido posible gracias a la colaboración de Bridge for Billions. Según han explicado, "esta convocatoria es una solución perfecta para todas aquellas personas con inquietudes, con un proyecto para llevar a cabo y que se encuentran en búsqueda de apoyo para que su proyecto pueda crecer".

Los seis emprendedores seleccionados seguirán un programa de acompañamiento metódico para aprender a emprender paso a paso, desde la propuesta de valor, el grupo de interés, pasando por el plan de marketing, de crecimiento y de impacto, con el objetivo de validar sus proyectos y mejorar sus modelos de financiación. También se beneficiarán de formaciones y de conexión con mentores expertos, fundadores; así como acceso a toda la comunidad de Espacio_RES.

Según han insistido, "se trata de una convocatoria especialmente pensada para emprendedores que quieren cambiar el mundo", por lo que todas las personas interesadas pueden presentar sus proyectos en: dareyourselfespaciores.org .Los seis proyectos seleccionados serán anunciados el 22 de abril y empezaran su incubación online el 4 de mayo.

SOBRE ESPACIO_RES

Espacio_RES es una incubadora y lanzadera de startups donde apoyamos la creación de modelos de negocio innovadores, disruptivos, y socialmente responsables. Hasta la fecha hemos impulsado a más de 120 startups de base tecnológica de diversos ámbitos (educación, agricultura, turismo, finanzas, art&design). Desde su creación, Espacio_RES ha organizado más de 170 eventos para fomentar la cultura emprendedora, también ha creado una red de inversores y 'business angels' centrados principalmente en la inversión de impacto y están impulsando programas de innovación abierta con corporaciones y universidades.

Bridge for Billions es una plataforma de incubación digital que busca democratizar el acceso a oportunidades de crecimiento a emprendedores en todo el mundo y que trabaja trabaja junto a decenas de corporaciones, universidades e instituciones como el MIT, Iberdrola, Accenture, BBVA o BMW, para crear programas de emprendimiento innovadores. Su plataforma se ha proporcionado las herramientas y la orientación adecuada a emprendedores de etapas iniciales para desarrollar sus proyectos a través de una metodología 'learn by doing'.