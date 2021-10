Espadas pide a Moreno ceder competencias en Servicios Sociales a ciudades: "No pondré un cheque en blanco a presupuesto"

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha insistido este jueves en pedir a la Junta de Andalucía que avance en la transferencia de las competencias en Servicios Sociales con el objetivo de poder estabilizar las plantillas de los programas que atienden a colectivos vulnerables en la ciudad.

Espadas se ha pronunciado de este modo en el Pleno ante la pregunta de la concejal no adscrita Sandra Heredia al respecto, donde ésta ha advertido de la "saturación en los Servicios Sociales existente, que se ha visto muy agravada ante la pandemia".

Heredia ha dicho a Espadas que si, teniendo en cuenta su cargo de secretario general del PSOE-A, "le va a poner la alfombra roja a la Junta para firmar los presupuestos, debe exigir que se transfieran esos programas". "Veo muy complicado que me hagan caso, por eso creo que lo mejor es el cambio de gobierno. Donde no hay voluntad, no seré yo el que ponga un cheque en blanco", sentencia el alcalde sevillano.

Al hilo de ello, Espadas insiste en que este asunto no se va a arreglar "hasta que no haya un acuerdo con la Junta de Andalucía para trasferir las competencias en asuntos sociales", un tema que reclama desde 2015. "No lo conseguí ni al final del mandato socialista ni con el gobierno regional actual", matiza, a la par que pone en valor el aumento en la plantilla municipal de este área, que ha pasado de 192 a 213 puestos de estructura.

"No veo disposición de la Junta para abordarlo, menos mal que tardará poco en cambiar. Hay dinero, pero llega arde y desajustado, y no se puede estabilizar plantillas con programas de otras Administraciones", concluye.