Especialistas de Vithas Sevilla investigan nuevas aplicaciones clínicas de la ecoendoscopia en enfermedades hepáticas

Doctor Rafael Romero Castro, especialista en Aparato Digestivo y endoscopias de Vithas Sevilla. - VITHAS SEVILLA

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El doctor Rafael Romero Castro, especialista en Aparato Digestivo de Vithas Sevilla, pionero en España en la punción de tumores guiada por ecoendoscopia y referencia internacional en el tratamiento de las varices gástricas, con más de 30 años de experiencia en procedimientos endoscópicos, ha publicado su último trabajo en la revista científica Endoscopy 1 , una de las publicaciones de mayor impacto a nivel internacional en el ámbito de la endoscopia.

Según ha informado el grupo Vithas en una nota, este trabajo del doctor Romero Castro se centra en el desarrollo y aplicación de técnicas de endohepatología, una disciplina emergente que integra procedimientos endoscópicos avanzados en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedades hepáticas. Esta línea de investigación se desarrolla en la Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital Virgen Macarena y se centra en la ecoendoscopia aplicada a la hipertensión portal. Frente a técnicas tradicionales, este abordaje permite obtener información más precisa del grado de hipertensión portal, "mejorando la seguridad y el confort del paciente".

Así, frente a métodos tradicionales como la medición del gradiente de presión venosa mediante radiología intervencionista, la ecoendoscopia presenta importantes ventajas al poder aplicarse a un mayor número de pacientes, no importa el origen de su enfermedad hepática, no requiere el uso de radiaciones ionizantes y permite realizarse junto a otros procedimientos terapéuticos durante el mismo acto endoscópico como el tratamiento de varices o la biopsia hepática.

Igualmente, entre las líneas de investigación actuales se encuentra también el estudio de la hipertensión portal en pacientes con obesidad mórbida, una patología de alta prevalencia. Este abordaje se basa en el control de la progresión de la enfermedad mediante medidas higiénico-dietéticas y farmacológicas que permite "avanzar hacia una medicina más preventiva, personalizada y basada en el diagnóstico precoz, antes de que se produzcan cambios irreversibles en el hígado".

En este contexto, la investigación se ha convertido en "uno de los pilares esenciales de la práctica clínica en Aparato Digestivo", especialmente en el abordaje de patologías complejas como la enfermedad hepática. Así, Romero Castro, se presenta como "uno de los referentes en investigación en endoscopia digestiva avanzada", con una sólida trayectoria científica avalada por publicaciones internacionales y una constante participación en proyectos de innovación clínica y congresos internacionales.

INVESTIGACIÓN CON IMPACTO CLÍNICO

La publicación del Doctor Rafael Romero Castro en Endoscopy ha puesto de relieve la utilidad de la determinación del gradiente de presiones portal mediante ecoendoscopia, una técnica que aporta información clave para predecir la evolución de la enfermedad hepática y anticiparse a la aparición de complicaciones. "Este enfoque facilita una toma de decisiones más individualizada y refuerza el papel de la endoscopia avanzada como herramienta diagnóstica y terapéutica de primer nivel".

Además, el trabajo subraya la importancia de identificar de forma precoz a los pacientes con mayor riesgo, permitiendo intensificar su seguimiento y adaptar el tratamiento de manera más eficaz, con el objetivo de frenar la progresión de la enfermedad. "Esta técnica puede ser aplicada a la mayoría de los pacientes de forma conjunta a otros actos terapéuticos".

Concretamente, estas técnicas se realizan con sedación profunda controlada por anestesista, "lo que aumenta la seguridad y confort del paciente", ha señalado el doctor. Además, ha destacado la importancia de la ecoendoscopia en el diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades, tumorales o no, dado que "permite un diagnóstico más preciso y precoz".

Asimismo, este especialista realiza ecoendoscopias en el Hospital Vithas Sevilla desde la puesta en marcha del centro y cuenta ahora con un equipo de última generación. Además, este hospital cuenta con personal cualificado y medios técnicos modernos que permiten un diagnóstico "preciso y seguro y lo más precoz posible" de diferentes patologías. De esta forma, la toma de biopsias de lesiones del mediastino y abdominales guiada por ecoendoscopia "evita la cirugía para la obtención de muestras".

De igual modo, esta intervención se realiza en el Hospital Vithas Sevilla con sedación profunda controlada por anestesista y de manera ambulatoria. La labor investigadora de Romero Castro refleja "el compromiso de los profesionales de Vithas Sevilla con la innovación médica, la investigación clínica y la incorporación de procedimientos de vanguardia al servicio de los pacientes", una apuesta que se articula y potencia a través de la Fundación Vithas, institución que impulsa la investigación biomédica y promueve el desarrollo profesional de los investigadores que desarrollan su carrera en los hospitales del grupo.

A través de este ecosistema científico, Vithas favorece la generación de conocimiento, la publicación en revistas de referencia internacional y la transferencia de los avances científicos a la práctica clínica, reforzando así su modelo asistencial basado en la evidencia científica, la excelencia médica y la mejora continua de los resultados en salud.