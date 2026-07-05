Estabilizado el incendio forestal declarado en Morón de la Frontera (Sevilla) que moviliza a más de 80 efectivos

Efectivos desplegados en el incendio de Morón de la Frontera. - INFOCA

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha logrado estabilizar el incendio forestal declarado en el paraje La Romera, en el término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla), a las 20,00 horas de este domingo, 5 de julio.

Según ha informado el Plan Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, durante la jornada de este domingo se han incorporado tres medios aéreos, en concreto, un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios ligeros.

En total, trabajan en las labores de extinción tres medios por aire y más de 80 efectivos por tierra, con el objetivo de lograr la extinción del fuego.

En cuanto al dispositivo terrestre, el operativo está integrado por 75 profesionales, apoyados por dos autobombas, dos bulldóceres, una unidad de meteorología, una unidad de análisis de incendios, un módulo de mando y una unidad médica.