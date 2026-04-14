Estudiantes de Secundaria representan a Alcalá (Sevilla) en una competición de la Agencia Espacial Europea

Estudiantes de Secundaria de Alcalá, del IES Tierno Galván, participan en la competición 'Desafío CanSat' de Agencia Espacial Europea. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

Estudiantes de Secundaria del IES Tierno Galván de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) representan a la ciudad en la competición educativa 'Desafío CanSat' de la Agencia Espacial Europea (ESA) con su proyecto 'Laika'. Sus dos equipos han sido seleccionados entre los 32 finalistas de los 67 proyectos de toda Andalucía para la realización de los lanzamientos o experimentos científicos en altura que prevén las bases y que se están desarrollando este martes.

Esta misma tarde, el Auditorio municipal Riberas del Guadaíra es la sede andaluza para la exposición de los proyectos. El 'Desafío CanSat' (del inglés Can - lata, Sat - satélite) es una prestigiosa competición educativa organizada por dicha Agencia Espacial que reta a equipos de Secundaria a diseñar y construir un satélite completo y funcional que debe caber dentro del volumen de una lata de refresco, explica el Consistorio en una nota de prensa.

El objetivo principal es simular las fases de una misión espacial real: el dispositivo es lanzado a una altura aproximada de 1 kilómetro y, durante su descenso controlado por paracaídas, debe cumplir una Misión Primaria Obligatoria, que consiste en medir y transmitir en tiempo real la temperatura y presión atmosféricas a una estación en tierra, además de una Misión Secundaria de libre elección por cada equipo que demuestre innovación, en el caso alcalareño la medición de la calidad del aire.

Así durante la mañana de este martes, los equipos (alumnado de 3º y 4º de la ESO) han estado realizando los lanzamientos y mediciones por segundo ejecutando la gráfica de la calidad del aire.

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, quien visitaba a los equipos recientemente, ha alabado el proyecto tecnológico y científico 'Laika' del IES Tierno Galván y la dedicación del equipo docente junto a la implicación del alumnado que, fuera del horario lectivo, impulsan la investigación y práctica científica animando a la ampliación de currículos de los estudiantes y las vocaciones científicas.

Por su parte, el delegado municipal de Educación, Pablo Chain, quien ha estado siguiendo el proyecto y compartiendo experiencias con los estudiantes, ha manifestado que produce "una gran satisfacción" colaborar con este proyecto e impulsar así a los estudiantes de Alcalá con la cesión de este auditorio.

"Además esperamos abrir otras líneas de colaboración para este proyecto que el centro desarrolla de forma interanual con distintos grupos para que los trabajos vayan año tras año creciendo y los jóvenes desarrollando madurez de trabajo y experiencia", ha añadido el edil.

PROYECTO 'LAIKA'

El Proyecto 'Laika' se desarrolla bajo el paraguas del programa regional 'Investiga y Descubre' para estimular el aprendizaje, la creatividad y la iniciativa del alumnado que demuestra un alto interés, motivación y capacidad en el área científico-técnica con el fin de fomentar activamente la investigación, la innovación, la autonomía y la aplicación práctica de estos conocimientos.

Este proyecto interdisciplinar busca que el alumnado aplique de forma práctica conocimientos de electrónica, programación y física, desarrollando a su vez habilidades esenciales de gestión de proyectos y trabajo en equipo.

El Proyecto 'Laika', impulsado por un grupo de docentes y estudiantes del área de Tecnología, entra en su cuarto año consecutivo de desarrollo, lo que le confiere una madurez técnica y organizativa fundamental para afrontar el 'Desafío CanSat'.

Los equipos se muestran felices de haber alcanzado la fase regional en las tres últimas ediciones, lo que valida la calidad del trabajo técnico realizado por el alumnado. Paralelamente, el proyecto busca otras metas internacionales al establecer este año su primera colaboración internacional con un instituto de la República Checa, Gymnázium Rájec de la localidad de Rajec-Jestrebí, que también realiza mediciones similares.

REPROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES APLAZADAS

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alcalá ha trasladado su agradecimiento a todos los trabajadores, equipos técnicos y artistas que han hecho posible la celebración de 'Alcalá Suena a Carnaval' y Panarra Fest, así como al público asistente, que ha demostrado una vez más su compromiso y apoyo a la cultura en la ciudad.

Las condiciones meteorológicas obligaron a aplazar parte de la programación prevista, una decisión adoptada con el objetivo de garantizar la seguridad de asistentes, profesionales y participantes.

De esta forma, se procederá a la devolución del importe de las entradas correspondientes a las actuaciones aplazadas, tanto de 'Alcalá Suena a Carnaval' como del festival 'Panarra Fest'.

Desde la organización se está trabajando ya en la reprogramación de las actuaciones que no pudieron celebrarse, cuyos detalles se comunicarán próximamente a través de los canales oficiales.

En tal sentido se confirma para el 21 de mayo la actuaciones carnavaleras de la chirigota del Bizcocho y la comparsa El Patriota. El Ayuntamiento agradece la predisposición de ambas agrupaciones y asegura que las entradas se pondrán a la venta en breve, abunda al respecto en otro comunicado.

"El Ayuntamiento lamenta las molestias ocasionadas y agradece la comprensión del público ante una situación sobrevenida que ha requerido priorizar la seguridad".