Equipo Flama de la Universidad de Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha vuelto a formar parte del NASA Space Apps Challenge, el mayor hackathon Steam del mundo, que se celebra de forma simultánea en ciudades de todo el mundo: desde Estados Unidos y Latinoamérica hasta África y Asia, pasando por Europa.

Según ha detallado la Universidad de Sevilla en una nota de prensa, la fase sevillana, impulsada por la Agencia Espacial Española y Andalucía Emprende en colaboración con la NASA, se ha desarrollado entre el 13 y el 15 de noviembre en la sede de la Agencia Espacial Española, en el Edificio CREA, con más de 100 participantes repartidos en 20 equipos.

Durante 48 horas, personas de distintos perfiles han trabajado con los datos abiertos de la NASA y de otras agencias espaciales para dar respuesta a retos reales planteados por sus expertos, de manera que el evento arrancó el viernes con la bienvenida y una dinámica para formar equipos, continuó el sábado y el domingo con el trabajo en los proyectos y las mentorías, y terminó con la presentación de las propuestas ante el jurado y la entrega de los premios locales.

De esta manera, el premio de la sede de Sevilla ha recaído en el equipo Flama, formado por estudiantes de la Universidad de Sevilla de diferentes ingienerías como Juan García Delgado (Ingeniería Aeroespacial); Ana Luna Martín (Ingeniería Aeroespacial); Alejandro Quintas Escobar (Ingeniería de la Energía); Octavio Martín Hernández (Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial); y Álvaro Cárdenas Díaz (Física e Ingeniería de Materiales).

El equipo trabajó en el desafío 'Flame in Freefall' y desarrolló un dashboard que reúne datos facilitados por la NASA, que ha incluido un asistente de inteligencia artificial que responde preguntas, también por voz, y realiza predicciones basándose únicamente en esos datos, sin recurrir a información externa.

Asimismo, el proyecto ha añadido una simulación sobre una pieza CAD que permite comprobar visualmente cómo afectan distintas condiciones, como el oxígeno, la presión o la gravedad, en diferentes planetas y escenarios, y en la que se aprecian el tipo de llama y el flujo de partículas.

Para completar la propuesta, han presentado Flammy, un asistente virtual que acompaña al usuario por todos los apartados, explica qué datos se utilizan y advierte de posibles peligros de lo que se está estudiando.

Como ganadores de la sede, representarán a Sevilla en la fase nacional, en la que competirán con participantes de todo el país, y tendrán la posibilidad de pasar a la fase internacional, con los ganadores de países de todo el mundo.

El premio ha sido entregado por Isabel Vera Trallero, directora de la Oficina de Espacio y Sociedad, e Iván Pestaña Ruiz, delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación en Sevilla.

En el conjunto de España han participado 1.221 personas, lo que sitúa al país a la cabeza de la participación europea. El jurado valoró el impacto real, el rigor científico y técnico, la claridad de la presentación, la creatividad, la viabilidad y la alineación con el reto.

UNA CHARLA MAGISTRAL DEL GANADOR DE 2025

Mientras el jurado deliberaba, la charla magistral ha corrido a cargo de Miquel Pozo Font, ganador de la edición sevillana del año pasado, que llegó a la fase internacional como única iniciativa española. Estudiante de último curso de Ingeniería Mecánica en la US, es presidente de FyCUS, la asociación de tecnología espacial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

Igualmente, #USemprende, instrumento para el diseño e implantación de la estrategia de emprendimiento entre la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla, ha participado como entidad colaboradora junto con Emprendus, iniciativa que fomenta el emprendimiento y el talento joven de Sevilla.