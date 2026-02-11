Un estudio de investigadoras de la UPO analizan la soledad no deseada en personas mayores dependientes de Sevilla

Presentación del Estudio sobre la soledad no deseada en personas mayores dependientes de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) ha acogido este martes la presentación del Estudio sobre la soledad no deseada en personas mayores dependientes, un trabajo desarrollado por investigadoras de la UPO y dirigido por Rosa María Varela, en colaboración con Clece y su filial Zaintzen, cuyos principales datos han sido expuestos en un acto institucional y una mesa debate moderada por Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía.

La jornada ha reunido a representantes de administraciones públicas, universidad y entidades sociales. Laura Gómez, vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales de la Universidad, ha agradecido a Clece y Zaintzen su colaboración para poder llevar a cabo el estudio del grupo de investigación Indis y ha señalado que la soledad no deseada afecta ya también a los jóvenes.

"Desde la Universidad tratamos también de combatirla, con iniciativas como el alojamiento compartido para estudiantes con mayores que viven solos", ha señalado.

El estudio pone el foco en personas mayores de 65 años con Grado de Dependencia I y II usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en los distritos sevillanos de Nervión y San Pablo. Su objetivo general es doble: realizar un diagnóstico de la soledad no deseada en este perfil y diseñar un proyecto de intervención orientado a paliarla, situando al SAD como recurso clave para la detección y el acompañamiento.

La investigación se ha llevado a cabo con en un enfoque metodológico mixto. Por un lado, se han realizado 418 encuestas domiciliarias a personas dependientes entrevistadas en su hogar, dentro de un universo total de 1.216 mayores de 65 años con dependencia I y II en las zonas estudiadas. Por otro, se efectuaron veinte entrevistas en profundidad a participantes con niveles altos de soledad no deseada, con el fin de incorporar un análisis cualitativo.

Según una nota de la UPO, el instrumento cuantitativo empleado fue el cuestionario Aurora, que mide dimensiones como autonomía, redes sociales, relaciones significativas, ocupación y propósito, riesgo de soledad y salud emocional. En términos de percepción, la puntuación media en la escala Aurora fue de 28,70 puntos sobre 54, con valores más altos -y, por tanto, mayor percepción de soledad no deseada- en mujeres con dependencia Grado II.

Los resultados describen un perfil mayoritariamente femenino: 77% mujeres y 23% hombres, con una edad media en torno a los 83 años. Predominan situaciones de mayor dependencia: 60% con Grado II frente al 40% con Grado I.

El estudio identifica brechas que agravan el aislamiento: como la baja alfabetización digital -especialmente en mujeres- que limita el uso de tecnologías que podrían facilitar el contacto social, o las diferencias de género. "Las mujeres tienden a verbalizar más la soledad y el aislamiento, mientras que los hombres hacen una mayor referencia a su trayectoria vital y al duelo por la pérdida del rol laboral y social. En el apartado educativo, solo el 3,73% de las mujeres tiene estudios superiores y más del 50% carece de estudios formales", según ha recogido el estudio.

En el análisis cualitativo, la categoría más mencionada fue la salud emocional, lo que subraya el peso del componente afectivo en la vivencia de la soledad. Así, las investigadoras alertan de que la soledad no deseada se expresa principalmente como malestar emocional (tristeza, ansiedad, miedo), con predominio de polaridad negativa en el relato, mientras que lo positivo -vinculado a apoyo familiar, participación y bienestar- aparece de forma minoritaria.

El informe ha señalado consecuencias asociadas como el incremento del 22% en el riesgo de mortalidad (con efectos más marcados en hombres) y un 16% de personas dependientes que ha sufrido algún tipo de maltrato.