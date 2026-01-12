Evacuados al hospital cuatro miembros de una familia intoxicados por humo de un brasero en Castilblanco (Sevilla)

Archivo - Fachada principal del Hospital Macarena de Sevilla - HUVM - Archivo

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro miembros de una misma familia, los padres y dos menores de dos y doce años de edad, han sido evacuados al hospital tras resultar intoxicados por humo en el incendio registrado en la madrugada de este lunes, 12 de enero, en una vivienda de la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, un aviso recibido sobre las 01.30 horas alertaba de la presencia de un menor con bajo nivel de consciencia en la Urbanización Las Minas, por lo que se activó de inmediato a Guardia Civil, servicios sanitarios, Bomberos y Policía Local.

Los servicios sanitarios apuntan a una posible intoxicación por monóxido de carbono procedente de un brasero como posible origen del incendio. Los cuatro miembros de una familia. los padres y dos menores de dos y 12 años han sido evacuados al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, según la Policía Local del municipio.