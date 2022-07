La Fábrica de Tabacos tendrá una tienda en la que la US (Sevilla) venderá merchandising con su marca propia

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha sacado a concurso el contrato para la explotación comercial de la marca Universidad de Sevilla a través de la venta de merchandising y productos "promocionales" tanto en una tienda física, que estará ubicada en la entrada principal de la Fábrica de Tabacos --sede del Rectorado, en la calle San Fernando--, como en una virtual. El valor estimado del contrato es de 600.000 euros y el periodo de adjudicación es de dos años, con la posibilidad de una prórroga por diez años como máximo. Esta tienda en el Rectorado, enfocada sobre todo a los cientos de turistas que visitan el edificio y que forma parte del proyecto de explotación comercial de la marca propia de la US recogido en el Plan Estratégico de 2018, estará "ligada" al otro proyecto "estratégico" de la Universidad, su museo.

La vicerrectora de Análisis y Planificación Estratégica de la institución académica, Carmen Barroso, explica este miércoles a Europa Press que la intención de la US es "profesionalizar, unificar y proteger" la marca Universidad de Sevilla, "registrada y protegida por los derechos de propiedad industrial solo y exclusivamente durante el periodo de vigencia del contrato", se especifica en el pliego de condiciones consultado por Europa Press. Para ello, y como ya hacen universidades de referencia internacional como Oxford, Salamanca y Granada, entre otras, la US contará con un catálogo de productos para su venta.

Un listado que debe "contener obligatoriamente" artículos de papelería (agendas, maletines, lapiceros, bolígrafos, libretas y alfombrillas para el ratón del ordenador, entre otras cosas); de eventos y congresos (bolsas de viaje, para los ordenadores, maletines y becas de graduación); de textiles (sudaderas, camesetas, gorras, chalecos y paraguas); de tecnología (relojes de pulsera y de mesa y puertos USB); y de complementos (llaveros, tazas, pulseras, pisapapeles, botellas, imanes y juegos). Este catálogo "podrá sufrir modificaciones a lo largo del año siempre y cuando estas modificaciones estén autorizadas por la Universidad de Sevilla". En este catálogo "al menos" cinco de sus productos deben ser de comercio justo.

La novedad de este contrato con respecto al primero que estuvo vigente y que "no tuvo mucho éxito", en palabras de Barroso, es que se prevé la "participación" de la comunidad universitaria. En este sentido, habrá descuentos de un 15% para las compras institucionales que se hagan por órganos académicos, personal, estudiantes y miembros del programa Alumni "con cargo al presupuesto de la Universidad u otros fondos asignados para actividades vinculadas a los fines de la US". En el caso de que las compras las hagan Personal Docente e Investigador (PDI), Administración (PAS), estudiantes o miembros del programa Alumni también se les aplicarán rebajas del 15%. A los compradores "externos", el precio será el que fije el adjudicatario del servicio previa autorización de la US.