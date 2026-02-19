Fábrica de vidrio, Otero Luna, Dubé de Luque y Divina Pastora de Capuchinos se incorporan al callejero de Sevilla

Archivo - Fábrica de Vidrio La Trinidad, en la Macarena, en foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, en sesión plenaria celebrada este jueves, ha aprobado el nomenclátor de 16 vías, la mayoría de creación en zonas de expansión urbanística, como en los terrenos ocupados por la fábrica de vidrio La Trinidad, en el barrio de Miraflores, y la parcela donde se hallaba la cooperativa agrícola Virgen de los Reyes --la antigua Algodonera--, en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, en los que que se proyectan unas 900 viviendas.

Las diferentes propuestas han sido aprobadas por unanimidad de los grupos municipales, salvo dos calles, en concreto, las dedicadas a María Santísima de la Purísima Concepción y a la Divina Pastora de Capuchinos, que ha contado con la abstención de Con Podemos-IU, como viene siendo habitual cuando la denominación alude a imágenes religiosas, "aun reconociendo la labor social que realizan las hermandades, el tejido asociativo y la realidad que conforman en la ciudad", como ha remarcado el edil de IU, Ismael Sánchez.

Junto a la carretera de Carmona y alrededor de la antigua fábrica de vidrio, donde se han levantado varios bloques de vivienda, se rotularán hasta siete vías con los siguientes nombres: Plaza Fábrica de vidrio La Trinidad, calle Temple, Caña y Puntil, Plaza de las Cupae Romanas, Sílice, Pedro Ricaldone y Maestro Francisco Thirión.

La mayoría de ellas relacionadas con el oficio en cuestión, en un reconocimiento también a la "memoria obrera". Francisco Thirión, belga, fue el primer vidriero contratado por la fábrica en 1900, mientras que Pedro Ricaldone fue un sacerdote católico salesiano y el rector mayor de la Congregación Salesiana de Don Bosco entre 1932 y 1951.

En los terrenos de la Algodonera, serán cuatro las vías que formen parte desde este momento del nomenclátor de la ciudad: La Cooperativa, Mujeres de la Algodonera, Flor de Algodón y La desmotadora.

En el Distrito Casco antiguo serán dos las calles con nueva denominación, un nuevo espacio abierto junto a la calle San Luis, que recordará al imaginero Antonio Dubé de Luque, autor de varias tallas religiosas que procesionan en la Semana Santa de Sevilla, como la Virgen de Consolación de la hermandad de la Sed y la Virgen de la Soledad de Los Servitas. Además, un tramo comprendido entre las calle Zaragoza y la Plaza Nueva se rotulará con el nombre Manuel Otero Luna, empresario hotelero, que fue propietario del Hotel Inglaterra Madrid, que se halla en ese enclave, y hermano mayor de Santa Marta. En ambos casos, será un homenaje a título póstumo.

Asimismo, en el barrio de Alcosa se dedicará una calle a María Santísima de la Purísima Concepción; en Sevilla Este, una vía llevará el nombre Profesor Juanma Díaz, y junto a la Ronda histórica se dedicará una calle a la Divina Pastora de Capuchinos.