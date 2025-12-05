Falete clausura con un concierto el Día de la Bandera de Andalucía en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Concierto de Falete en Alcalá de Guadaíra por el Día de la Bandera de Andalucía. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, ha culminado la programación del Día de la Bandera con el concierto de Falete en el Auditorio Riberas del Guadaíra.

Según ha recogido el Consistorio en una nota, el artista sevillano ofreció "un concierto memorable", en el que demostró "su enorme talento y su capacidad para conectar con el público desde la verdad y la intensidad", tal y como ha manifestado el delegado de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, Christopher Rivas.

El evento ha culminado con "un momento de gran significado y emotividad", cuando todo el público entonó el Himno de Andalucía, cerrando "un día histórico y lleno de orgullo para Alcalá de Guadaíra", ha expresado la Administración municipal.

En palabras del delegado de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, "la celebración del Día de la Bandera no es solo un homenaje al pasado, sino un acto de reafirmación de nuestros derechos y valores como pueblo".

"Este día se consolida como un espacio de reflexión y compromiso con nuestra identidad, apostando por el arte, la memoria y la educación como herramientas clave para fortalecer nuestro futuro colectivo", ha destacado.

La programación ha incluido el reconocimiento del Ayuntamiento a diferentes asociaciones y entidades por su labor en la defensa y difusión de la identidad andaluza, celebrado en el Museo de la ciudad, en el que además la caseta 'La Arbonaida' tuvo un especial reconocimiento con una réplica del busto de Blas Infante ubicado en el parque con el mismo nombre.

Como novedad, este año, la programación continúa con una serie de visitas a la Casa de Blas Infante y al Museo de la Autonomía Andaluza el próximo domingo 14 de diciembre.

Se pueden resevar las plazas de autobús en la web de entradas del Ayuntamiento y cada persona podrá solicitar dos asientos de autobús. Según ha explicado el Consistorio, esta actividad ofrecerá "una visión divulgativa del proceso autonómico andaluz y permitirá conocer en profundidad la vida y obra de Blas Infante, el Padre de la Patria Andaluza".

Ha informado también que la visita está abierta a todos los públicos. El autobús saldrá a las 11,00 horas desde la Harinera del Guadaíra, Oficina de Turismo, y la visita dará comienzo a las 12,00 horas.

Christopher Rivas ha señalado que "estas actividades son una oportunidad única para profundizar en el conocimiento de nuestra identidad andaluza y reivindicar con orgullo lo que nos hace únicos como pueblo". Con este programa, Alcalá de Guadaíra reafirma su compromiso con el legado andaluz y lanza un mensaje de reivindicación.