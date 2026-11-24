Alumnos de CEU en un laboratorio. - CEU

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Fernando III continúa avanzando en su proyecto universitario con la previsión de incorporar nuevas titulaciones para el curso académico 2027/2028, ampliando sus áreas de conocimiento y respondiendo a las necesidades de un entorno profesional cada vez más "exigente, tecnológico y especializado".

Según ha informado la Universidad CEU en una nota, entre los nuevos títulos previstos se encuentran el Grado en Farmacia, el Grado en Física y el Doble Grado en Física e Ingeniería Matemática, así como la incorporación de un grupo del Grado en Odontología impartido íntegramente en inglés. Además, la oferta se completaría con tres nuevos másteres universitarios: Prevención de Riesgos Laborales, Psicología General Clínica e Inteligencia Artificial.

Estas propuestas se encuentran actualmente en proceso de verificación por parte de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua).

Asimismo, las cuatro universidades CEU trabajan conjuntamente en la verificación de un nuevo Programa de Doctorado en Medicina Traslacional, una iniciativa que busca impulsar la investigación y favorecer la transferencia de los avances científicos a la práctica clínica.

De este modo, la ampliación prevista de la oferta académica permitirá a la Universidad CEU Fernando III seguir creciendo en ámbitos estratégicos como la salud, la ciencia, la ingeniería y la transformación digital, áreas que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico, tecnológico y social.

El futuro Grado en Farmacia reforzará el área de Ciencias de la Salud, ofreciendo una formación orientada a distintos ámbitos del ejercicio profesional, desde la atención farmacéutica y la investigación biomédica hasta la industria y el desarrollo de medicamentos.

Por su parte, el Grado en Física y el Doble Grado en Física e Ingeniería Matemática ampliarán la formación científico-tecnológica de la Universidad, preparando a los estudiantes para desenvolverse en sectores vinculados a la innovación, la investigación aplicada, la industria avanzada, el análisis de datos y las nuevas tecnologías.

La incorporación de un nuevo grupo de Odontología íntegramente en inglés supondrá también un impulso a la internacionalización de la Universidad, favoreciendo un entorno académico global y ampliando las oportunidades para estudiantes nacionales e internacionales.

En el ámbito del posgrado, el Máster Universitario en Inteligencia Artificial responde al creciente protagonismo de esta tecnología en empresas, instituciones y sectores productivos; el Máster Universitario en Psicología General Clínica se orienta a la especialización en el ámbito de la salud mental; y el Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales permitirá profundizar en la seguridad, la salud y el bienestar de las personas en el entorno profesional.

UN MODELO EDUCATIVO CENTRADO EN LA PERSONA Y CONECTADO CON EL MUNDO PROFESIONAL

El crecimiento de la oferta académica se enmarca en el modelo educativo CEU, que combina excelencia académica, acompañamiento personalizado, innovación docente y una estrecha conexión con la realidad profesional.

La Universidad CEU Fernando III apuesta por una formación integral que sitúa al estudiante en el centro del aprendizaje y que, junto a los conocimientos propios de cada disciplina, impulsa el desarrollo de competencias transversales como el liderazgo, la capacidad de análisis, la creatividad, la iniciativa y el compromiso social.

A través de una metodología práctica, la relación con empresas e instituciones y la aproximación al entorno profesional desde las primeras etapas universitarias, la CEU UF3 busca preparar a sus estudiantes para afrontar con solvencia los desafíos de su futuro laboral y contribuir activamente a la sociedad.

El crecimiento de la Universidad y la ampliación de su oferta académica podrán conocerse también en su próxima Jornada de Puertas Abiertas, prevista para el 12 de diciembre.

Un encuentro dirigido a futuros estudiantes y sus familias en el que podrán descubrir el proyecto universitario del CEU Fernando III, conocer sus titulaciones, recorrer las instalaciones del campus y recibir orientación para elegir su futuro académico, en un momento especialmente significativo para la evolución de la Universidad y sus nuevas propuestas formativas.

UN CAMPUS UNIVERSITARIO EN CONSTANTE CRECIMIENTO

Situada en Bormujos, en el corazón del Aljarafe sevillano, la Universidad CEU Fernando III desarrolla su actividad en un campus concebido para ofrecer una experiencia universitaria integral.

Sus espacios académicos, deportivos y de investigación, junto con el crecimiento progresivo de sus instalaciones y recursos --entre ellos la construcción de un Hospital de Simulación en el propio Campus-- configuran un entorno que favorece el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo personal.

Con la previsión de incorporar estos nuevos títulos en el curso 2027/2028, la Universidad CEU Fernando III continúa consolidando su proyecto universitario y ampliando sus horizontes académicos, con una apuesta por la formación de calidad, la innovación, la internacionalización y la respuesta a las necesidades de la sociedad.