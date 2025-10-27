Farruquito, María Terremoto e Israel Fernández protagonizan en Sevilla las próximas citas del Festival Flamenco Duende

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Flamenco Duende, impulsado por la Diputación de Sevilla para acercar el arte jondo a toda la provincia, celebra esta semana tres nuevas citas con figuras de referencia del flamenco contemporáneo: Farruquito, María Terremoto e Israel Fernández, artistas que representan distintas generaciones unidas por la tradición y la renovación del género.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el viernes 31 de octubre, el Auditorio Pepe Marchena acogerá a Farruquito con su espectáculo 'Con-Cierto Flamenco', una propuesta en la que el bailaor regresa a su raíz más íntima. Nieto de Farruco e hijo de Juan El Moreno y Rosario Montoya 'La Farruca', el artista combina la herencia familiar con una interpretación personal del baile flamenco, marcada por la precisión y la fuerza expresiva.

Esa misma noche, a las 21,00 horas, el Auditorio Rafael de León de Tomares recibirá a María Terremoto, reconocida como una de las voces más singulares de su generación. En su espectáculo 'Manifiesto', la cantaora jerezana une raíz y contemporaneidad en un recorrido emocional que reivindica la autenticidad del cante.

El domingo 2 de noviembre, el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra será escenario del recital de Israel Fernández, acompañado por la guitarra de Diego del Morao. El artista ofrece una propuesta que combina el respeto por la tradición con una sensibilidad moderna, destacando por su dominio técnico y su búsqueda de nuevas formas de expresión dentro del cante clásico.

Con estas actuaciones, el festival reafirma su compromiso con la difusión del flamenco de excelencia y con la descentralización cultural, llevando el arte jondo a los municipios de la provincia. La programación, que se desarrolla entre el 16 de octubre y el 28 de noviembre, incluye también a artistas como Rafael de Utrera, José Valencia, Manuel Liñán o Argentina, antes de su clausura en Mairena del Aljarafe.

Las entradas para los tres próximos espectáculos se encuentran disponibles en www.giglon.com y en las taquillas de los respectivos auditorios de Marchena, Tomares y Alcalá de Guadaíra, con un precio único de 10 euros.