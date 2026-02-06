El FeMÀS refuerza alianzas con el Centro Nacional de Difusión Musical y Teatro Maestranza con cinco conciertos

Presentación de la próxima edición del FeMÀS. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado de las novedades del XLIII Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS), que arranca el día 6 de marzo, y refuerza en esta edición sus alianzas con el Teatro de la Maestranza, principal espacio musical de la ciudad, y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), unidad del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música encargada de la difusión, estudio, puesta en valor y recuperación de las músicas históricas, entre otras funciones.

Así, la cita sevillana, repite este año la colaboración con ambas entidades con cinco grandes conciertos --tres coproducciones con el CNDM y dos que albergará el Maestranza-- que permiten "estrechar lazos y mejorar la proyección del que es el festival decano de la música antigua en España y uno de los festivales de música antigua más prestigiosos a nivel internacional", tal y como ha destacado la delegada municipal de Cultura, Angie Moreno, en una nota de prensa.

La edil ha incidido en "la excelencia de una programación gracias a la que los sevillanos y visitantes podrán disfrutar de un total de 22 conciertos en seis enclaves patrimoniales únicos de la ciudad por donde pasarán las formaciones más punteras en el mundo y nuestros músicos locales más internacionales". De hecho, gracias a estas colaboraciones, la edición contará en la ciudad con formaciones y figuras de la escena musical como Forma Antiqva, Qvinta Essençia, Il Giardino Armonico&Julia Lezhneva, Los Elementos y Arcangelo.

En la misma línea, el director del CNDM, Francisco Lorenzo, ha declarado que el FeMÀS es, desde hace décadas, uno de los grandes referentes europeos en la interpretación histórica y un ejemplo modélico de cómo un festival puede dialogar con la ciudad, su patrimonio y sus públicos.

Para el Centro Nacional de Difusión Musical es un privilegio renovar nuestra colaboración con un proyecto que combina excelencia artística, rigor musicológico y una extraordinaria capacidad para generar nuevos espacios de escucha y descubrimiento".

Por su parte, Javier Menéndez, director del Teatro de la Maestranza, ha señalado que "contar con el FeMÀS en el Teatro de la Maestranza es ya una tradición a través de la que continuamos afianzando nuestra colaboración con el Ayuntamiento para traer cada año propuestas musicales de primer nivel internacional".

Además, Menéndez ha resaltado que en los últimos años la presencia del FeMÀS en el Maestranza se ha ampliado de una a dos citas, "ya que es una oportunidad única para ofrecer al público proyectos de gran formato que se adaptan perfectamente a nuestra sala".

Dentro de la colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical, el FeMÀS incluye tres propuestas que se sitúan entre lo más destacado de la programación. "La apertura el sábado 7 de marzo en la Real Fábrica de Artillería (20 horas) junto a Forma Antiqva y Aarón Zapico, con su programa 'Farándula castiza', supone un hito al activar un enclave patrimonial de enorme valor mediante un recorrido vibrante por la creación musical hispánica del siglo XVIII", señala el director del CNDM.

Asimismo, la participación de Qvinta Essençia en la Iglesia de San Luis de los Franceses, con el programa 'Maria Magdalene', "pone en valor la riqueza del repertorio sacro español del siglo XVI" y, finalmente, el concierto de Los Elementos, dirigidos por Alberto Miguélez, con la recuperación y estreno moderno en España del oratorio 'La colpa, il pentimento, la grazia', de Alessandro Scarlatti, "representa una de las aportaciones musicológicas más relevantes de la edición y se integra, además, en el ciclo que el CNDM dedica esta temporada al compositor napolitano", recuerda Lorenzo.

"Con estas tres citas reflejan nuestro firme compromiso con la recuperación del patrimonio, con nuestros intérpretes y con el impulso a la colaboración con festivales que, como el FeMÀS, han sabido consolidarse como motores culturales imprescindibles dentro y fuera de nuestro país", ha añadido.