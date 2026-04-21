Feria de Sevilla 2026: más de 133.000 usuarios de Tussam en el 'lunes del pescaíto', un 8,2% más que en 2025

Los delegados de Seguridad, Ignacio Flores; de Fiestas Mayores, Manuel Alés, y Movilidad, Álvaro Pimentel, ofrecen la rueda de prensa de balance de la primera jornada de la Feria en la Caseta Municipal. - EUROPA PRESS

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La demanda de las líneas que prestan servicio directo al Real de Los Remedios ha sido de 133.350 viajeros en este 'lunes del alumbrao', lo que supone un 8,2% más respecto a esta misma jornada de la pasada edición de la Feria de Abril. En cuanto a los usuarios del Metro de Sevilla, el incremento ha sido de un 5% en relación con 2025, gracias a los 136.707 viajeros que optaron por este medio de transporte.

Las líneas de mayor demanda de Tussam han sido la 3 (Pino Montano-Bellavista) con 23.545 usuarios (+15%), la Circular C2, con 21.961 viajeros (+17%) y la Circular C1, con 20.218 personas (+4,6%). La línea del Tranvibús (TB1), que este año, como novedad, conecta Sevilla Este con la contraportada, ha transportado a 11.486 viajeros, un 16,3% más que la línea LE. Son datos estraídos de la rueda de prensa de balance ofrecida por los delegados de Fiestas Mayores, Manuel Alés; Seguridad, Ignacio Flores, y Movilidad, Álvaro Pimentel, en la Caseta Municipal.

El Gobierno local, que ha destacado la normalidad con la que han transcurrido esta primera noche y han funcionado los servicios públicos, ha informado de las 647 incidencias contabilizadas por el Centro de Control de Seguridad. Asimismo, se han realizado 312 pruebas de alcoholemia, de las que cinco han sido positivas, y se han identificado a 131 personas, con seis detenciones practicadas, entre ellas las de un menor por un apuñalamiento en la calle del Infierno.

LABORES DE INSPECCIÓN

En cuanto a las labores de inspección, se han efectuado en un total de 29 establecimientos con terrazas de veladores y ocupación de vía pública, se han reajustados a su licencia once locales y se han retirado elementos sin licencia en tres establecimientos.

También se han inspeccionado casi 400 vehículos y 200.000 kilos de alimentos han sido destruidos por no ser aptos para el consumo.

En lo que al ámbito sanitario se refiere, se han llevado a cabo 26 asistencias sanitarias de Cruz Roja --14 traslados a hospitales-- y el el 112 ha atendido 110 llamadas "en una noche muy tranquila".

Gracias al convenio de colaboración público-privada con la empresa Iertec, que ya se desarrolló en Semana Santa aplicando un proyecto piloto de recogida de datos de afluencia, la hora de más afluencia en el Real fue las 2 de la madrugada y la calle más transitada, Antonio Bievenida.