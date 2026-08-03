Fernández pide mayor implicación del alcalde de Sevilla en Cortijo de Cuarto: "En 2027 ya habrá movimiento de tierra"

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, en la entrevista de Europa Press en la sede de la institución provincial - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se ha referido al proyecto urbanístico de Cortijo de Cuarto, con casi 6.000 viviendas y un 60% de ellas de carácter público --"posiblemente, el urbanismo de mayor calado no solo en la ciudad sino en Andalucía"--, y se ha mostrado confiado en que este año pueda avanzar su tramitación de manera significativa, de modo que "si todo fuera bien, en 2027 deberíamos estar ya viendo un movimiento de tierra en este enorme espacio de Bellavista y empezar a verlo hecho realidad".

Así lo expresa en una entrevista de Europa Press el mandatario provincial, en la que remarca que se trata de una ambiciosa iniciativa prevista en unos terrenos que abarcan un millón y medio de metros. "Hablamos de un plan que supone una gran oportunidad para los jóvenes y donde, desde lo público, juega un papel clave la sostenibilidad". En este sentido, Javier Fernández echa en falta una "mayor implicación" por parte del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP).

"Haría bien en preocuparse y ocuparse de que esto salga cuanto antes, porque, además, es el más interesado, puesto que la gente que va a poder acceder a esa vivienda pública son personas que están en los registros de demandantes de la propia capital, que va a encontrar en Cortijo de Cuarto, la posibilidad de continuar viviendo en la ciudad en unas condiciones muy razonables en cuanto a precios", añade el presidente de la Diputación.

Fernández también se ha referido al Plan 'Sevilla 2030', que tiene como fin alentar a los alcaldes para "que pongan en sus agendas y como una prioridad absoluta la bandera de la vivienda". Al respecto, destaca el hecho de que ya sean casi 30 los municipios que están construyendo vivienda pública "desde la visión que tiene la Diputación, que es muy sencilla: 115.000 euros una vivienda en venta; 350 euros una vivienda en alquiler".

"Bajo esta premisa estamos en estos momentos en torno a un paquete de 1.200 o 1.400 viviendas, que en algunos supuestos incluso se están construyendo, en otros, se están redactando los proyectos o licitando", esgrime.

En opinión del presidente provincial, "es importante, en todo caso, que existe un movimiento de construcción de urbanismo público que nos tiene que dar buen resultado. Creo que la gente está esperando verdaderamente que atendamos sus problemas, y si tenemos el oído a lo que nos pide, la política vuelve a ser cercana y útil, y será de nuevo valorada por los ciudadanos", añade.

Javier Fernández considera que la cuestión de la vivienda es el "gran problema" que hay que abordar en el medio y largo plazo, "entre otras cosas, porque tenemos dos sectores de la población que se nos han quedado fuera del mercado de la vivienda: la gente joven y quienes tienen cierto grado de vulnerabilidad".

Por último, cree el presidente provincial que si se quieren resultados en vivienda pública, es necesario apostar más por el urbanismo público: "No podemos depositar la responsabilidad de la construcción de este tipo de vivienda pública, teniendo en cuenta que la Junta tiene competencias claras en este materia, en el sector privado".

En esta línea, esgrime Fernández que, si bien se puede pedir ayuda a la esfera privada, "en determinados ámbitos de algunas políticas claves", tienen que ser todas las administraciones públicas "quienes arrimen el hombro para intentar solucionar este asunto", concluye.