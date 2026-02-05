El Festival 'Back to the Roots' celebra en Sevilla la diversidad cultural africana de la sociedad andaluza

Foto de familia del Festival 'Back to the Roots', en foto de archivo. - US

SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acoge del 9 al 15 de febrero de 2026 la quinta edición del Festival 'Back to the Roots', un encuentro cultural ya consolidado en la agenda andaluza que pone en valor la riqueza y diversidad de las culturas africanas y afrodescendientes presentes en la sociedad andaluza.

La cita combina arte, pensamiento crítico y creación contemporánea, a través de una programación multidisciplinar que incluye cine, música, danza, gastronomía, actividades educativas y espacios de diálogo intercultural, explica la Universidad de Sevilla (US) en una nota de prensa.

El festival está organizado con el apoyo del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), Casa África y la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, entre otras instituciones, así como con la colaboración de asociaciones africanas procedentes de países como Mali, Senegal, Camerún o la República Democrática del Congo.

Esta red de entidades refuerza el carácter académico, social y participativo del evento, especialmente relevante para la comunidad universitaria interesada en los estudios culturales, las migraciones, la cooperación internacional y las expresiones artísticas contemporáneas.

La temática central de esta edición será la diversidad cultural africana en la sociedad andaluza, entendida como un espacio de intercambio de saberes, conocimientos y experiencias. Desde esta perspectiva, el festival propone actividades que fomentan el encuentro entre comunidades, la reflexión colectiva y la lucha contra los estereotipos, uno de los pilares fundamentales del proyecto.

Además, esta iniciativa pretende tender un puente entre España y el continente africano. El festival se realiza cada año en Andalucía, en Dakar y Saint Louis (Senegal). Este año, en Senegal se realizará en colaboración con el Festival Saint Louis Jazz, festival que lleva más de 30 años siendo uno de los referentes del continente africano en su estilo.

Por ello, la edición de Sevilla estará marcada por la firma de un acuerdo de colaboración entre Saint Louis Jazz y el Festival Back to the Roots, y cuenta como invitados especiales para dicha firma la dirección del Festival de Jazz de Saint Louis, así como el director del Fondo de Culturas Urbanas e Industrias Creativas de Senegal.