Festival de Sevilla propone desde el viernes más de 200 películas, con 116 estrenos nacionales y 35 premieres mundiales

Publicado 06/11/2018 17:11:16 CET

Olivier Assayas, László Nemes, Sergei Loznitsa, Christophe Honoré, Pablo Llorca, Alberto San Juan o Dani Rovira acudirán al certamen

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 películas, con 116 estrenos nacionales y 35 premieres mundiales, integran la propuesta de la edición número 15 del Festival de Sevilla que comienza este viernes 9 de noviembre y se prolongará hasta el día 17. Una completa mirada a las nuevas tendencias del cine europeo, a las películas más libres y diversas que se producen en el continente. Una programación que vendrá acompañada por muchos de los directores que presentan película en cualquiera de las secciones que conforman el certamen.

De este modo, según una nota de prensa, Sevilla recibirá a cineastas que competirán por el Giraldillo de Oro, como Olivier Assayas ('Non-Fiction'), László Nemes ('Atardecer'), Mia Hansen-Love ('Maya'), Sergei Loznitsa ('Donbass'), Aleksey German Jr. ('Dovlatov'), Richard Billingham ('Ray & Liz'), Christophe Honoré ('Vivir deprisa, amar despacio'), Elsa Amiel ('Pearl') o los españoles Víctor Moreno ('La Ciudad Oculta') y Xavier Artigas y Xapo Ortega ('Idrissa, crónica de una muerte cualquiera').

También lo harán tres directoras recientemente reconocidas en grandes festivales: Yolande Zauberman (que con 'M' ganó en Locarno el Premio Especial del Jurado), Sudabeh Mortezai (doblemente premiada en las Giornate degli Autori del Festival de Venecia) y Adina Pintilie (flamante Oso de Oro en Berlín con 'Touch Me Not').

El otro cine español, que brillará en Revoluciones Permanentes y en las dos secciones de Las Nuevas Olas, tendrá una amplia representación: Alberto San Juan y Valentín Álvarez presentarán 'El Rey', acompañados de Willy Toledo y Luis Bermejo, protagonistas de esta adaptación de la obra teatral homónima. Reconocidísimo en festivales como Cannes, Albert Serra traerá a Sevilla 'Roi Soleil'.

Y también estarán en la ciudad andaluza María Antón ('<3'), Pablo Llorca ('El viaje a Kioto'), Marcos M. Merino ('In Memoriam. La derrota conviene olvidarla'), Alberto Gracia ('La Estrella Errante'), Armand Rovira ('Letters to Paul Morrisey'), Ilan Serruya ('Reunión') o Antón Corbal ('Santos #2, Work in Progress').

MÁS PRESENCIAS MEDIÁTICAS

Dani Rovira será una de las presencias más mediáticas del #15FestivalSevilla. Presentará 'Todos los caminos' junto a la directora andaluza Paola García Costas. También lo serán tres actrices que recogerán sus premios honoríficos. Valeria Golino, que traerá al certamen su último trabajo tras la cámara, 'Euforia', recibirá el Ciudad de Sevilla. Hará lo propio la actriz francesa Emmanuelle Devos, que encabeza el reparto de 'Amin'. La sevillana Paz Vega recibirá, por su parte, el Premio a la Trayectoria que entrega Canal Sur Radio y Televisión en el marco del Festival.

Dos cineastas de amplio recorrido, el sueco Roy Andersson y el tunecino Abdellatif Kechiche, serán también galardonados con sendos Giraldillos de Honor que reconocen sus méritos: el primero será, además, motivo de una retrospectiva, y protagonizará un esperado encuentro con el público abierto a todo aquel que lo desee. El segundo estrenará en España su último film, 'Mektoub My Love: Canto uno'. Por su lado, Üla Stockl, considerada la primera cineasta feminista de la Alemania Occidental, será objeto de un ciclo y protagonizará una sesión muy especial de sus 'Stories of the Dumpster Kid'.

Y la sección Special Screening, dedicada a públicos más amplios, recibirá a cineastas como Ibon Cormenzana (al que acompañarán intérpretes como Roberto Álamo, Manuela Vellés o Carlos Bardem, en la proyección de 'Alegría, tristeza'), Elías León Siminiani ('Apuntes para una película de atracos'), Nacho Ruipérez ('El desentierro'), Almudena Carracedo y Robert Bahar ('El silencio de otros'), Hernán Zin (que presentará 'Morir para contar' junto a su productora, la actriz Nerea Barros), Samuel Alarcón ('Oscuro y lucientes'), José Luis Cuerda (que acudirá con parte de la troupe de 'Tiempo después') o un Jonás Trueba que, además de ejercer de Jurado de la Sección Oficial, mostrará 'Sólo somos' y 'Si vamos 28, volvemos 28', dos de los films resultantes de su proyecto 'Quién lo impide', desarrollado con adolescentes.

Mención aparte merece la visita del actual presidente de Unifrance, Serge Toubiana. Escritor y todo un referente intelectual y cinéfilo, el que fuera director de la revista 'Cahiers du Cinèma' y de la Cinematheque Française, programará la sección Tour/Detour, proponiendo los visionados de tres clásicos: 'La piel suave', de François Truffaut; 'Masculino, femenino', de Jean-Luc Godard, y 'Nosotros no envejeceremos juntos', de Maurice Pialat.

UN FESTIVAL CON MUCHOS ALICIENTES

Muchos son los incentivos que ofrece el Festival de Sevilla a los espectadores. Por un lado, se pueden adquirir entradas a precios muy asequibles: el Abono Festival (ocho películas por sólo 22 euros); el Abono Joven (para menores de 26 años, diez películas por 18 euros); el Abono Senior (para mayores de 60 años, diez películas por sólo 20 euros), y el Abono Regalo (ocho películas por 22 euros).

Por otra parte, más allá de sus encuentros con la prensa, muchos de los cineastas invitados al certamen participarán en coloquios y actos con el público asistente a las proyecciones de sus películas.

El primer fin de semana del certamen, podrán conversar o escuchar a Valeria Golino, Sergei Loznitsa, Mia Hansen-Love, Nicolas Philibert, Adina Pintilie, Hernán Zin, Richard Billingham, Trevor Hardy ('Strike'), Jean-Bernard Marlin (que con 'Shéhérazade' ganó el Premio Jean Vigo de este año), Jesús Ponce ('La primera cita'), Sara Fattahi ('Chaos'), Anne Alix y Lola Dueñas (directora y protagonista de 'Something is Happening'), Dídio Pestana ('Sobre tudo sobre nada'), Vitaly Mansky ('Putin's Witnesses'), Clément Schneider ('A Violent Desire for Joy'), Stefano Savona ('Samouni Road'), o Alberto San Juan y el equipo de 'El Rey'.

CONCIERTOS

Los festivaleros con más marcha tendrán también la posibilidad de rematar el placer de rematar su cinefilia con conciertos gratuitos a medianoche, un clásico del certamen: al final de cada jornada, el espíritu del Festival se moverá de las butacas hasta la sala X y la discoteca Holiday. DJ Bombín será el encargado de ambientar la inauguración del festival, el día 9 de noviembre.

Y entre los conciertos que completan la oferta cinematográfica destacan el alt rock de Texxcoco (día 10), el tropicalismo de Boogarins (día 11), la explosividad de The Swingin' Neckbreakers (día 12), el rock de The Hi-Risers (día 13), el folk psicodélico de El Petit de Cal Eril (día 14), el dancehall de Equiknoxx feat. Shanique Marie (día 15) o el indie rock de Zulu Zulu (día 16). El festival se despedirá por todo lo alto con Delafé DJ Set haciendo bailar al personal.