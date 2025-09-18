Finaliza el plazo para solicitar las becas de formación superior de Calgovsa en Estepa (Sevilla)

Archivo - Sevilla.-Calgovsa ofrece becas de 1.000 euros a jovenes de Estepa para cubrir gastos académicos el próximo curso - CALGOVSA - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 19 de septiembre, finaliza el plazo para solicitar las becas de estudio para el curso 2025-2026, dirigidas a estudiantes que comiencen su primer año de estudios superiores. En colaboración con el Ayuntamiento de Estepa, la empresa brinda esta oportunidad a 16 jóvenes del municipio que acrediten un buen expediente académico y carezcan de medios económicos suficientes para afrontar los gastos de sus estudios.

Cada beca tiene una dotación de 1.000 euros. Las solicitudes, junto con la documentación exigida, deberán entregarse en formato papel en la Conserjería del Edificio Alcalde Niño Anselmo (Avenida de Andalucía, Estepa), sede de las Concejalías de Educación, Igualdad y Mujer y Servicios Sociales, en horario de 9 a 13 horas, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Las bases completas de la convocatoria están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Estepa y en los portales de los institutos IES Aguilar y Cano e IES Ostippo. Esta iniciativa, que cumple su cuarto aniversario, ha otorgado ya 48 becas por un valor total de 48.000 euros. Nació con el objetivo de apoyar a los estudiantes de Estepa que desean continuar su formación superior, pero deben desplazarse a otras ciudades para acceder a universidades o centros especializados.

Las ayudas de Calgovsa, compatibles con las del Ministerio de Educación y Formación Profesional, están pensadas para cubrir parte de los gastos de traslado y alojamiento durante el curso académico. Tras el cierre del plazo de presentación, una comisión formada por representantes de Calgovsa y del Ayuntamiento de Estepa seleccionará a los 16 beneficiarios, evaluando tanto su situación económica como su rendimiento académico en el último curso.

La entrega oficial de las becas, dotadas con 1.000 euros cada una, se celebrará el día 26 de septiembre en Estepa.