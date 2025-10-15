Finaliza en Sevilla la mejora del abastecimiento en alta en el tramo Osuna-La Puebla de Cazalla

Archivo - Obras en el 'Túnel de Cabecera' del Huesna, como foto de recurso. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la finalización de las obras del tramo Osuna-La Puebla de Cazalla, incluido en el eje Écija-Osuna del proyecto de mejora de la garantía de abastecimiento en alta del Consorcio 'Plan Écija' de la Sierra Sur de Sevilla.

En concreto, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha destinado más de 5,5 millones de euros a desarrollar las infraestructuras necesarias para poner en marcha el ramal Osuna-La Puebla de Cazalla. Entre otras actuaciones, se han instalado más de 19 kilómetros de conducciones y cerca de 90 arquetas.

El objetivo del proyecto global de mejora del eje Écija-Osuna es garantizar que se cubra la demanda de agua potable de las poblaciones de la zona oriental del Consorcio 'Plan Écija' con la mayor eficiencia energética posible.

Para lograrlo, se están poniendo en marcha nuevas infraestructuras y renovando instalaciones preexistentes que han quedado obsoletas. En total, este proyecto beneficia a cerca de 61.500 sevillanos que residen en siete municipios (Écija, Lantejuela, Osuna, La Puebla de Cazalla, El Rubio, Marinaleda y Herrera).

Las obras de mejora de garantía de abastecimiento en alta en la Sierra Sur de Sevilla, declaradas inicialmente de interés general del Estado en 2011, son un ejemplo del auxilio que la Junta de Andalucía está prestando a numerosas localidades en el ámbito hidráulico. Para poder hacerse cargo del impulso del proyecto, la Junta de Andalucía declaró esta actuación como obra de interés de la Comunidad Autónoma andaluza en 2020, junto a otras 16 iniciativas relativas a abastecimiento en alta.