Fiscalía de Sevilla pide ocho años de prisión para acusada de intentar matar a su pareja a cuchilladas en una discusión

Archivo - Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla solicita ocho años de prisión por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa para una acusada de intentar matar a su pareja sentimental asestándole "varias puñaladas" tras haber golpeado al mismo en reiteradas ocasiones durante una discusión en su domicilio.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, los hechos se remontan a un determinado día de octubre de 2024, momento en el que la investigada se encontraba en el domicilio que compartía con su pareja, "donde comenzó una discusión entre ambos en la que golpeó fuertemente su cuerpo al tiempo que gritaba 'tú lo tienes, te lo voy a sacar del culo', suplicando reiteradamente su pareja que no le pegase".

Así, prosigue, la acusada, "con intención de dar muerte a su pareja, cogió un cuchillo de la cocina, con el que le asestó sendas puñaladas en la espalda y en la zona lateral", causándole varias heridas en la espalda y en la cara, además de algunas que afectaron levemente al brazo.

Finalmente, según el mencionado escrito, la procesada fue detenida dos días después. Posteriormente, fue decretada su prisión provisional.

Para el Ministerio Público, la procesada responde en concepto de autora por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, con concurrencia de circunstancia mixta de parentesco. Por ello, ha procedido a imponer al investigado la pena de ocho años de prisión.

Esa es la petición del Ministerio Público, de cara al juicio fijado contra este acusado para el día 13 de este mes por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.