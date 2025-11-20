Fundación 'la Caixa' impulsa con casi 1.800.000 euros dos proyectos biomédicos de instituciones científicas de Sevilla

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación 'la Caixa' impulsa con cerca de 1.800.000 euros dos proyectos biomédicos de instituciones científicas sevillanas. La convocatoria, a la que se habían presentado en esta octava edición 714 propuestas de investigación básica, clínica y traslacional. Entre los seleccionados de este año, un proyecto liderado desde el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) y otro desde el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) --ambos, centros mixtos de la Universidad de Sevilla--.

Las propuestas están especialmente dirigida al abordaje de retos de salud en varios ámbitos: neurociencias, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, oncología, enfermedades infecciosas y tecnologías facilitadoras en alguno de estos campos, tal como informa la entidad en un comunicado.

En esta edición, los acuerdos con la Fundación Breakthrough T1D y con la Fundación Luzón han permitido poner un mayor foco en la financiación de iniciativas centradas en la diabetes de tipo 1 --de la que se financian dos proyectos-- y en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) --con un proyecto seleccionado--.

La convocatoria se realiza, además, en colaboración con la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), organismo público vinculado al Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación de Portugal, que destina 1,8 millones de euros a subvencionar tres de los 9 proyectos portugueses premiados en esta edición.

