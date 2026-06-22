Fundación Cruzcampo impulsa un programa de acompañamiento en Sevilla que acerca el talento joven a la realidad hostelera

Archivo - Alumnos de la Escuela de Hostelería conocen de primera mano la realidad del sector en uno de los establecimientos emblemáticos de la ciudad - FUNDACIÓN CRUZCAMPO - Archivo

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Cruzcampo, el "brazo social" de Heineken España, pone en marcha un nuevo programa de acompañamiento profesional que permitirá a casi 40 alumnos de su Escuela de Hostelería acercarse a la realidad del sector de la mano de profesionales de once establecimientos hosteleros de Sevilla.

La iniciativa, que se desarrolla durante los meses de junio y julio, nace con el objetivo de reforzar la conexión entre la formación y el empleo, facilitando a los estudiantes una experiencia de aprendizaje práctico y desarrollo en entornos reales y fomentando la colaboración entre la Escuela de Hostelería y el tejido empresarial hostelero de la ciudad, explica en un comunicado.

Todo ello, con el objetivo de fomentar la empleabilidad de los jóvenes, a la vez que se abren nuevas oportunidades laborales. Asimismo, en el lado de los hosteleros, el programa busca poner de relieve el valor de acoger y formar a futuros profesionales, otorgar visibilidad y posicionamiento a los negocios, enriquecer los equipos, y crear una red de contactos, así como detectar talento con potencial y contribuir a la competitividad del sector.

En total, participan once establecimientos hosteleros sevillanos: Tribeca, Cañabota, La Barra de Cañabota, Eneko Basque, La Isla, Cervecería Salmedina, La Alicantina, Casa Marciano, La Casa de María, Caladero y Taberna Zurbarán.

"Gracias a su implicación, los estudiantes podrán acceder a distintas realidades profesionales vinculadas a la cocina, la sala, la atención al cliente, la gestión de equipos o la organización de eventos, ampliando su visión sobre las múltiples oportunidades que ofrece la hostelería".

De este modo, el alumnado tendrá la oportunidad de compartir una jornada con profesionales en activo que permitirá "conocer una realidad que no siempre se ve en el aula". "Más allá de las técnicas o los conocimientos, aprendemos cómo se trabaja en equipo, cómo se toman decisiones y qué significa realmente dedicarse a la hostelería".

Se trata de una experiencia que "ayuda a ganar confianza y a visualizar el futuro profesional", destaca Rafa Ávila, alumno de Talento Cruzcampo que ha realizado su ejercicio de acompañamiento en las cocinas del restaurante Tribeca.

ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL

A través de este programa, los participantes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento diario de algunos de los establecimientos hosteleros más representativos de Sevilla, acompañados por profesionales que compartirán con ellos su experiencia, conocimientos y visión del sector.

La propuesta se articula en torno a la figura del mentor, entendida como un referente profesional capaz de orientar, inspirar y acompañar a los jóvenes en sus primeros pasos hacia el mercado laboral.

"En Fundación Cruzcampo creemos que la mejor manera de aprender una profesión es acercarse a quienes la viven cada día. Este programa permite a nuestros alumnos conocer la realidad de la hostelería de la mano de profesionales con una enorme experiencia y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos entre la formación y las empresas que impulsan el sector", detalla el comunicado.

"Formar hoy a los profesionales que liderarán la hostelería mañana es una responsabilidad compartida y una apuesta por una hostelería cada vez más preparada, profesional y humana", señala Regla Bejarano, directora general de Fundación Cruzcampo.

EMPLEABILIDAD JUVENIL

Para los establecimientos participantes, el programa representa también una oportunidad para contribuir activamente a la formación de las nuevas generaciones, transferir el conocimiento acumulado a lo largo de años de experiencia y reforzar su compromiso con el futuro de un sector que desempeña un papel fundamental en la economía y la vida social de Andalucía.

Igualmente, el programa se basa en la observación, el acompañamiento y el intercambio de experiencias. Los alumnos podrán descubrir cómo se organiza un servicio, conocer los diferentes perfiles profesionales que intervienen en un establecimiento hostelero, comprender la importancia del trabajo en equipo y resolver dudas sobre su futuro profesional directamente con quienes desarrollan su actividad cada día en el sector.