Fundación Labme y Fundación Caja Rural del Sur impulsará encuentros de innovación social y cooperación territorial

La alianza ha sido suscrita en Sevilla por Sol Barbado García de las Heras, presidenta de Fundación Labme, y Carmen M. Corral Romero, directora financiera de la Fundación Social y Cultural de Caja Rural del Sur. - FUNDACION LABME

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Labme y Fundación Caja Rural del Sur han firmado un convenio de colaboración para impulsar los Eecuentros de cooperación de innovación social que se celebrarán en distintos municipios de la provincia de Sevilla. El acuerdo refuerza la colaboración entre entidades comprometidas con el desarrollo territorial, la innovación social y la generación de oportunidades en el ámbito local, promoviendo espacios de cooperación capaces de activar proyectos con impacto real en la economía, el emprendimiento y la cohesión social.

En una nota de prensa, Labme ha explicado que la alianza ha sido suscrita en Sevilla por Sol Barbado García de las Heras, presidenta de Fundación Labme, y Carmen M. Corral Romero, directora financiera de la Fundación Social y Cultural de Caja Rural del Sur. En el marco de este acuerdo, ambas entidades impulsarán una estrategia conjunta orientada a fortalecer la cooperación territorial y fomentar la creación de iniciativas innovadoras vinculadas al desarrollo económico y social de la provincia de Sevilla.

Los encuentros promoverán la conexión entre instituciones, empresas, entidades sociales, universidades y agentes del territorio, generando espacios de diálogo, colaboración y construcción de proyectos de impacto. La colaboración permitirá fortalecer ecosistemas locales de innovación y generar nuevas oportunidades de desarrollo vinculadas a la cooperación y al impacto territorial.

El convenio prevé el desarrollo conjunto de diversas acciones vinculadas a los encuentros de cooperaciónde innovación social, incluyendo la organización y desarrollo de encuentros de cooperación territorial e innovación social, el impulso de iniciativas orientadas al desarrollo económico y social de los municipios participantes, la generación de alianzas entre entidades públicas, privadas y sociales, el desarrollo de espacios de innovación, emprendimiento y cooperación regional, así como la medición del impacto social y territorial generado por las acciones impulsadas.