La fundadora de la cosmética sevillana AOKlabs defiende el "empoderamiento" femenino en el mundo empresarial

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Katia Simone, fundadora y responsable ejecutiva de AOKlabs, marca de cosmética natural africana de Dos Hermanas, ha participado en el "III FMS Women Day: Transformar y dirigir en Femenino", organizado por la escuela de negocios ESIC Sevilla y Foro Marketing Sevilla en torno al Día Internacional de la Mujer, defendiendo que "la igualdad real entre hombres y mujeres se puede conseguir, a pesar del sistema y la sociedad actual".

Así lo dijo en el marco de la mesa redonda 'Aprendizajes para el éxito empresarial', junto a Raquel Parrilla, jefa de Transportes Parrilla; Sora Sans, fundadora de Brand Island; y Pilar Serrano, directora gerente territorial del Grupo Hospitalario Quirónsalud en Andalucía, exponiendo que "la igualdad nace de empoderarte como mujer, de tu actitud, de tu seguridad, de perseguir tus sueños".

La fundadora de AOKlabs aseguraba así que hay que "avanzar más" en este camino y que las mujeres no deben dejarse "influenciar por lo que dicta la sociedad, como ocurría en el pasado, cuando estábamos dominadas o no teníamos libertad de expresión".

En este sentido, manifestaba la convicción de que "las mujeres están tomando el relevo y diciendo: somos un equipo y debemos trabajar con los hombres, mano a mano".

Simone recordaba además que ella ha tenido "suerte", ya que, "a pesar de ser mujer, emigrante, no nacida en España", el camino de emprendimiento por el que optó "ha sido fácil", gracias a su "actitud y seguridad", puesto que "encuentras barreras independientemente de si eres hombre o mujer: el sistema no se lo pone fácil a los emprendedores".

Asimismo, tiene muy claro que su proyecto, hoy una empresa en expansión y que está generando empleo, no podría haber nacido y crecido sin el apoyo de su marido: "AOKlabs no sería una realidad si no hubiéramos trabajado juntos", agrega, contando la entidad con presencia en 500 farmacias de toda España.

"Desde que AOKlabs nació, el empoderamiento de la mujer africana ha sido uno de sus pilares fundamentales. Actualmente trabajamos de forma directa con 68 mujeres de la cooperativa Kanvli (Ghana), que elaboran los principios activos con los que trabaja: karité 100% natural y ecológico, Baobab y Moringa", ha explicado además.

Así, señalaba la apuesta de su empresa por revertir parte de sus ingresos en las mujeres de su cooperativa, "mujeres empoderadas y

orgullosas de trabajar el karité, ya que con ese trabajo agotador pueden ganar un sueldo para ofrecer formación a sus hijos e hijas, sobre todo a sus hijas, para que estudien y tengan una oportunidad que ellas no han tenido", según Simone.