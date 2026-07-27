Gaesco apoya el plan municipal 'Sevilla Centro Vivo' para levantar un millar de viviendas de alquiler asequible

Archivo - Imagen de la colocación de la primera piedra de una promoción de viviendas protegidas de Emvisesa en régimen de alquiler, en foto de recurso - Gogo Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla (Gaesco) ha expresado este lunes, 27 de julio, su apoyo al 'Plan Sevilla Centro Vivo' anunciado por el alcalde, José Luis Sanz (PP), cuyo objetivo es construir o rehabilitar 1.039 Viviendas de Protección Oficial y en régimen de alquiler asequible en el casco antiguo "para fomentar el uso residencial permanente.

Para ello, se quiere habilitar ese número de viviendas en 21 inmuebles y solares de propiedad municipal, y más de 2.000 aparcamientos en el centro, con lo que se contabilizarían 3.500 nuevos vecinos (5% del censo), según las estimaciones del Gobierno local. En este sentido, del total de parcelas, unas diez serán actuaciones '360º', es decir, que incluyen vivienda, aparcamiento, equipamientos y locales comerciales. El montante del plan asciende a 300 millones de euros.

El plan anunciado recoge la idea ya planteada por Gaesco, según señala la entidad en una nota de prensa, en la tramitación de la nueva Ley de Vivienda Andaluza para que los jóvenes "puedan volver, de verdad, al centro histórico y tener una vivienda allí donde su familia vivió y no tener, necesariamente, que ir a las áreas metropolitanas".

La mayor actuación prevista son 235 residencias en la calle Campamento, en San Bernardo, pero hay también 'microactuaciones urbanas', como cuatro residencias que se habilitarán en San Luis 44, otras cuatro en Torneo 31 u otras cuatro en Amor de Dios 49-51. En el 'Mapa de Oportunidades Residenciales' se incluyen edificios municipales como el de la calle Pajaritos, que albergará 12 residencias, o el solar del Equipo Quirúrgico del Prado de San Sebastián, donde irán 61 viviendas.

De este modo, Gaesco destacar del plan la diversidad de actuaciones "en toda la ciudad", desde el casco histórico a Triana, San Bernardo, Macarena, El Porvenir, La Florida o Los Remedios y la amplitud de viviendas proyectadas (1.039), "para lo cual se pondrá en valor un total de 21 solares y edificios municipales que en la actualidad están sin uso".

La entidad subraya también la "rapidez y diligencia" de la puesta en marcha de la iniciativa, "ya que las primeras actuaciones están previstas licitarlas antes de fin de año" y que el plan dispone "de todos los determinantes que debe tener un gran proyecto: financiación a través de los fondos europeos, ayudas fiscales tanto para inquilinos como para promotores o asesoramiento para acceder a subvenciones de otras administraciones, entre otras".

Por último, Gaesco espera que la tramitación de los expedientes que estos proyectos requieran se pueda resolver "de manera ágil y rápida" ya que se podrá aplicar en ellos la reciente ordenanza municipal sobre la participación de las Entidades Urbanísticas Colaboradoras (OROA). "Estamos ante una gran oportunidad para conseguir el objetivo social de que los jóvenes puedan formar sus hogares allá donde siempre quisieron estar", concluye el comunicado.