'El Gago' y 'El Bizcocho', protagonistas del 'Carnaval en la calle' de Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Actuaciones de comparsas y chirigotas del 'Carnaval en la calle' de Mairena, en foto de archivo. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE

Álex 'Peluca', Diego Letrán, Marta Ortiz, 'El Chapa' y La cantera actuarán también en la carpa municipal

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha hecho pública la programación del 'Carnaval en la calle', que se celebrará los días 20, 21 y 22 de febrero, y que volverá a convertir el municipio en un punto de encuentro festivo con actuaciones de primer nivel en la carpa municipal. Por ella pasarán el cuarteto de 'El Gago'; las chirigotas de 'El Bizcocho', Álex 'Peluca' y Diego Letrán; y las comparsas de Marta Ortiz, 'El Chapa' y La cantera.

De esta manera, el Consistorio ofrece una propuesta cultural gratuita "de gran calidad". En palabras del concejal delegado de Cultura y Fiestas, Sergio Toro, esta programación persigue "seguir consolidando el Carnaval como una de las grandes fiestas del pueblo, propiciar el encuentro entre vecinos de toda la vida y quienes han llegado en los últimos años, ofrecer cultura de primer nivel de forma gratuita y contribuir, al mismo tiempo, a dinamizar el comercio y la hostelería local", informa en una nota de prensa.

De este modo, el viernes 20 de febrero, el 'Carnaval en la calle' arrancará en la carpa municipal con actuaciones desde las 20,00 hasta las 22,30 horas, con el cuarteto de 'El Gago', La chirigota de 'El Bizcocho' y la Orquesta Elegidos, "dando comienzo a un fin de semana marcado por la música, el humor y la convivencia".

El sábado se celebrará el pasacalle, que se desarrollará de 12,30 a 15,00 horas, con salida desde Juan de Austria, en el barrio de Lepanto, y llegada a la carpa, en el casco antiguo. El desfile contará con animación musical a cargo de la Batukada Rua y Ruido y del grupo de DJ Castelmori, que recorrerá el itinerario en una carroza, y acogerá el concurso de carrozas y disfraces.

En la carpa, las actuaciones se prolongarán de 15,00 a 2,00 horas, con la chirigota de Diego Letrán, la chirigota de Mairena, la comparsa de Marta Ortiz, las agrupaciones ganadoras del COAC local, la chirigota de Álex 'Peluca' y las sesiones de DJ Jesús Luna, DJ Leal y el animador Jesús Cáceres.

El domingo 22 de febrero tendrá lugar el tradicional 'Entierro de la sardina', con pasacalle (y concurso de plañideras), que comenzará a las 12,30 horas en el Teatro Villa de Mairena y finalizará en la carpa municipal. Durante la jornada habrá actuaciones de la charanga Disonancia, la chirigota de la cantera de Mairena, la comparsa de Mairena, la comparsa de La cantera de Cádiz y la comparsa de 'El Chapa', además de la entrega de premios, actividades y sorpresas infantiles gratuitas.

CONCURSO DE AGRUPACIONES CARNAVALESCAS

El Carnaval de Mairena del Aljarafe arrancará oficialmente el viernes 6 de febrero a las 19,30 horas con el pregón, que será ofrecido por Sergio Serón y servirá como acto inaugural de la programación. En esa misma cita actuarán Ricky Ribera, Brenda García y Míriam Ballesteros se procederá a la coronación del Rey del carnaval, Jesús Páez, y de la Reina, Rocío Farfán, así como a la entrega, a título póstumo, del 'Olivillo de Plata' a Rafaela Sojo, en reconocimiento a su dedicación y vinculación con el carnaval mairenero.

El sábado 7 dará comienzo el Concurso de Agrupaciones, que se desarrollará en formato de semifinales (del 7 al 10, siempre desde las 20,30 horas) y final (el 14 desde la misma hora) en el Teatro Villa de Mairena. En este sentido, los abonos se agotaron de manera casi inmediata, "en una clara muestra del crecimiento del carnaval de la localidad".